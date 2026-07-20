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トライアンフ、ファンミーティングを9月26日に長野・富士見高原で開催へ…事前申込受付スタート

「TRIUMPH NATIONAL RALLY」
  • 「TRIUMPH NATIONAL RALLY」
  • TRIUMPH PASSPORT
  • カスタムコンテスト
  • キッズライダー用 電動オフロードバイク「TXP」体験コーナー　

トライアンフ・モーターサイクルズ・ジャパンは9月26日（土）に長野県の富士見高原リゾートで、「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2026」（以下TNR2026）を開催する。事前申込受付は7月17日（金）より開始した。

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TNRはトライアンフオーナーが年に一度集うファンミーティングとして長年開催されてきた。今年はトライアンフオーナーだけでなく、全二輪ユーザーやトライアンフに興味を持つすべての人を対象に、ブランドの世界観を体感できるイベントとして規模を拡大して実施する。

◆入場チケット「TRIUMPH PASSPORT」を新導入

今年のTNR2026では、入場チケットとして「TRIUMPH PASSPORT」を発行する。パスポートは2026年8月3日（月）以降、全国のトライアンフ正規販売店で無償配布される（先着順・数量限定）。遠方の場合は送料＋発行手数料750円（税別）で郵送対応も可能。当日会場での受け取りも無償で行う。

事前申込なしで当日参加する場合は、会場入口で当日エントリー料1000円（税抜）が必要となる。

TRIUMPH PASSPORTTRIUMPH PASSPORT

◆2つのチャレンジミッション

パスポートには2つのチャレンジミッションが設けられている。

「チャレンジ1」は、販売店でスタートスタンプを押してもらい、当日の入退場スタンプと合わせて集めることで、TNR2026オリジナルバッジをその場でもれなくもらえる。

「チャレンジ2」は、8月3日（月）以降から9月26日（土）のイベント当日までに、全国のトライアンフ正規販売店38店舗のうち3か所と、全国のサービスエリア・道の駅のうち7か所、合計10か所のスタンプを集めた参加者の中から抽選で3名に「TRIUMPH PREMIUM RIDE TICKET（3ヶ月間・最大3台のライド体験）」をプレゼントする。当日受け取りの場合、チャレンジ2への参加はできない。

◆多彩なコンテンツを用意

カスタムコンテストカスタムコンテスト

イベント当日はさまざまなコンテンツが予定されている。

「The Best of Triumph Custom Contest」では、来場者がエントリーしたカスタムバイクを展示し、参加者全員の投票でトライアンフらしい1台を選ぶ。

ゲストとして、今年のダカール・ラリーに日本人唯一の二輪部門ライダーとして出場し、15日間・総走行距離約8000kmを完走したオフロードプロライダーの藤原慎也氏や、モータージャーナリストのケニー佐川氏らが登場。ライディングレッスン、トークショー、デモ走行などを行う。

キッズライダー用 電動オフロードバイク「TXP」体験コーナーキッズライダー用 電動オフロードバイク「TXP」体験コーナー

キッズ向けには、電動オフロードバイク「TXP」シリーズの体験コーナーを設置。3～5歳用の「TXP-12」と5～7歳用の「TXP-16」を体験できる。

そのほか、オリジナルTシャツやマフラータオルの販売、インフルエンサーによる現地ガイド、オフ会の会場としての活用なども予定している。グッズ付き有料チケットは後日詳細を発表する。

開催日は9月26日（土）で、受付開始は9時00分、スタートは9時30分、クローズは16時00分。会場は富士見高原リゾート（長野県諏訪郡富士見町境広原12067）。雨天決行・荒天中止だ。

《森脇稔》

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