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トライアンフ・カスタムコンテスト2026、エントリー受付開始…展示する10台を選出へ

昨年のカスタムコンテストの様子
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トライアンフモーターサイクルズジャパンは、「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2026」（通称：TNR）の会場で、カスタムバイクを競う「The Best of Triumph Custom Contest 2026」のエントリー受付を7月23日から開始した。

【画像】昨年のカスタムコンテストの様子

◆カスタムコンテストとは

9月26日に開催されるコンテストは、TNRに来場したトライアンフオーナーが個性あふれるカスタムバイクを展示し、来場者の投票によって「トライアンフらしさ」を体現した1台を選ぶ人気企画だ。

エントリーはトライアンフの車両に限るが、投票は誰でも参加できる。トライアンフらしい品格と個性を備えたカスタムカルチャーの発展を目的として開催している。

カスタムコンテストカスタムコンテスト

◆エントリー方法と条件

本コンテストは事前エントリー制で、当日の展示は最大10台。応募多数の場合は事前審査を行い、展示する10台を選出する。エントリー期間は2026年7月23日（木）から9月4日（金）まで。

主な応募条件は、

・当日、エントリーした車両で来場し、表彰式（15時30分ごろ）まで滞在できること

・法規に適した車両であること（違法改造や公道走行不可の車両は審査対象外）

・展示中は自車を使ったレッスン等のコンテンツに参加できない

・参加車両の写真はトライアンフモーターサイクルズジャパンのウェブサイトやSNSで使用される場合がある。

◆TNR2026の概要と「TRIUMPH PASSPORT」

TRIUMPH PASSPORTTRIUMPH PASSPORT

TNRは年に一度のファンミーティングで、今年はトライアンフオーナーだけでなく、全二輪ユーザーやトライアンフに興味を持つすべての人を対象に開催する。

今年は入場チケットとして「TRIUMPH PASSPORT」を発行する。パスポートは2026年8月3日（月）以降、最寄りのトライアンフ正規販売店で無償受け取りが可能。正規販売店が遠方の場合は郵送（送料＋発行手数料 税別750円）か、当日会場での無償受け取りも選べる。

パスポートには2つのチャレンジミッションが用意されている。

・チャレンジ1：販売店と会場でスタンプを集めると、オリジナルバッジをその場でもらえる

・チャレンジ2：全国のトライアンフ正規販売店38店舗のうち3か所、全国のサービスエリア・道の駅のうち7か所、合計10か所のスタンプを集めた人の中から抽選で3名に「TRIUMPH PREMIUM RIDE TICKET（3か月間・最大3台のライド体験）」をプレゼント

なお、当日受け取りの場合はチャレンジ2には参加できない。事前エントリー以外の当日受付は、会場入り口で当日エントリー料1000円（税抜）が必要となる。

「TRIUMPH NATIONAL RALLY」「TRIUMPH NATIONAL RALLY」

イベント開催日は2026年9月26日（土）。受付開始は9時00分／スタートは9時30分／クローズは16時00分。

会場は富士見高原リゾート（長野県諏訪郡富士見町境広原12067）。

また、後日「TNR2026」オリジナルTシャツやオリジナルマフラータオルが付いた特典付き有料チケットも発売予定だ。

《森脇稔》

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