カーオーディオの音はケーブルで変わる？ まず知っておきたい3種類の違い［カー用音響機材・チョイスの極意…パーツ＆部材編］

愛車のオーディオシステムのアップグレードに興味があれば、当連載の過去記事を掘り起こしてほしい。ここでは機材の選択法を多角的に解説している。現在は「パーツ＆部材編」をお贈りしている。今回からは「ケーブル」の選び方を説明していく。

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◆カーオーディオで使われる「ケーブル」は主には3種類！

今回は、カーオーディオ用のケーブルには種類があることを説明する。カーオーディオではケーブルは主に、3種類が使われる。「スピーカーケーブル」、「ラインケーブル」、「パワーケーブル」、これらだ。今回は、それぞれの概要を説明していく。

まずはスピーカーケーブルについて説明しよう。これは「パワーアンプ」の出力端子と「スピーカー」とを接続するケーブルで、これにてパワーアンプで増幅された後の音楽信号が伝送されることとなる。

で、これは普通、プラス線とマイナス線の2本が1組となっていて、1つのスピーカーに対して1組のケーブルが使われることとなる。

なお、販売形態は多くの場合「切り売り」だ。「カーオーディオ・プロショップ」では多くの場合、1モデルをロール単位で仕入れていて、スピーカーケーブルを新調する際には都度、必要な長さがロールから切り出されて使われる（販売される）。

「ラインケーブル」の一例（M&Mデザイン）。

◆スピーカーケーブルは都度、端子が装着されて、または端子レスにて使われる！

なのでケーブルの両端には端子類は装着されてはいないので、使用の際には端子が装着されてから、場合によっては被膜を剥いて導体を出してそのまま接続されることとなる。

続いてはラインケーブルについて説明しよう。これは、「メインユニット」と「DSP」とを、あるいはメインユニットまたはDSPと「外部パワーアンプ」とを繋ぐケーブルだ。つまり、パワーアンプにて増幅される前の微弱な状態の音楽信号を伝送するのに使われる。

なおラインケーブルは他の呼び方がされることも多い。「オーディオケーブル」、「RCAケーブル」、「インターコネクトケーブル」、これらの名称も使われている。ちなみにカーオーディオではRCAケーブルと呼ばれることも多い。「RCA」とは端子の1タイプの名称で、カーオーディオ機材では「RCA端子」の採用率が圧倒的に高いので、RCAケーブルと呼ばれることも多くある。

「パワーケーブル」の一例（M&Mデザイン）。

◆ラインケーブルは構造が複雑。プラグも装着済みで、切り売りされない。

なおラインケーブルは構造が複雑だ。1本の線の中心にプラス線が仕込まれていて、それを覆うようにして導体が巻かれていてそれがマイナス線となる。そしてそれが2本1組にて製品となる。なお2本のうちの1本が右ch用の線となりもう1本が左ch用の線となる。そして両端には何らかの端子(プラグ）が装着されて完成型となっている。なので切り売りされることは基本的にはなく、長さ違いがいくつか用意されることとなる。

そしてもう1つのパワーケーブルとはその名の通り、電源を取るためのケーブルだ。で、3種類の中でこれがもっとも構造がシンプルだ。基本的に1本単位で製品として完成していて、これも切り売りされることとなるので両端に端子類は未装着だ。

なお2本1組とはなっていないのは、カーオーディオ機器の電源配線はプラス側とマイナス側が別系統で行われることとなるからだ。プラス側は車両のメインバッテリーから引き回されマイナス側は機器の近くでボディアースされることになる。

今回は以上だ。次回からは種類ごとでの選択法を説明していく。お読み逃しのなきように。