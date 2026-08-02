“太ければ正解”ではない？ カーオーディオ用パワーケーブルの正しい選び方［カー用音響機材・チョイスの極意…パーツ＆部材編］

当連載は、クルマに積むサウンドシステムのアップグレードを考えたときの資料となるよう展開している。現在は「パーツ＆部材編」をお贈りしている。今回は、「パワーケーブル」の選択法について解説していく。

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◆「パワーケーブル」は構造がもっともシンプル。1本単位で製品化！

最初にパワーケーブルの概要をおさらいしておこう。これはすなわち、「電源ケーブル」だ。カーオーディオユニットを搭載するときに、電源が必要となる機材では必ずこれが用いられる。

なおパワーケーブルは、カーオーディオにて使われる他のケーブルと比べて、構造がもっともシンプルだ。まず他のケーブルではプラス線とマイナス線とが1組となっていたり、さらには左右のch用のそれぞれが2本1組となっていたりする。しかしこれだけは、プラス線とマイナス線とを別々に（1本ずつ）購入することとなる。

なぜならカーオーディオ機器の電源線の引き回しは、プラス側とマイナス側とで個別に行うこととなるからだ。プラス側の配線は基本的に車両のメインバッテリーから直接電気を引き込む「バッ直」にて実行されるが、マイナス側の配線は機材の近くで「ボディアース」されることとなる。

市販「パワーケーブル」の一例（オーディオテクニカ・レグザットシリーズ）。

◆パワーケーブルの質も音に影響。しかし質と同様に太さの見極めも重要！

というのもクルマでは電気配線を簡略化するために、マイナス側の電気はボディを流れてメインバッテリーへと帰っていく。なのでカーオーディオ機器の設置においても、その仕組みが活用される。機器と近くのボディとを結線すれば、電気はメインバッテリーへと帰っていくのだ。

で、パワーケーブルに何を使うかも、サウンドクオリティに影響する。なので音質性能にこだわった高級パワーケーブルもいくつかある。しかし、他のケーブルと比べるとグレード展開は少な目だ。電源の質は重要なのでパワーケーブルも質が良いに越したことはないのだが、他のケーブルと比べたときには影響はそこまで大きくはない。

ただし、選定はやはり慎重に行ってしかるべきだ。で、慎重に行うべき最大のポイントとなるのはズバリ、「太さ」だ。使用する機材の消費電力、必要な長さを鑑みて、適切な太さのケーブルが選択される。

市販「パワーケーブル」の一例（オーディオテクニカ・レグザットシリーズ）。

◆太さの選定は、消費電力量と必要な長さを考慮して実行！

ちなみに、太いものほど伝送効率は良くなる。たくさんの電気を流しやすくなる。とはいえ、太くなれば価格も上がり、そして引き回し作業の難易度も高まる。なので、太すぎるのも良くない。

なお、太さの選定は消費電力量だけでは決められない。必要な長さも考慮する必要がある。長さによってもどれくらいの太さが必要なのかが変化する。

とはいえ、このあたりは自分で判断するのは難しいので、選定はプロに任せた方が良い。「カーオーディオ・プロショップ」なら理論と経験に基づいて適切な太さのパワーケーブルを選んでくれる。

ところでパワーケーブルの引き回しにおいては、「ヒューズ」の設定も不可欠となる。万が一の事故を防ぐためだ。

次回はそのことを解説しながら、配線にて使われる「ショートパーツ」について説明していく。乞うご期待。