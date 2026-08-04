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純正ハスラーの音が激変！ 初めてのスピーカー交換で選んだフォーカルK2パワー［car audio newcomer］by リクロス　前編

純正ハスラーの音が激変！ 初めてのスピーカー交換で選んだフォーカルK2パワー［car audio newcomer］by リクロス　前編
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カーオーディオにそれほど興味がなかったゆゆゆさんは、職場の先輩との出会いをきっかけに一変。愛車スズキ『ハスラー』の音質向上を目指して広島県のリクロスを訪れ、感性に合うスピーカーを見つけた。

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◆職場の先輩のカーオーディオを試聴しハスラーの音質向上を決意

ゆゆゆさんとカーオーディオとの出会いは偶然だった。

「ハスラーを手に入れた後に会社で異動があり、そのとき同じ職場にやってきた先輩がきっかけでした。その先輩はすごくオーディオが好きで、自分のクルマにも音の良いシステムを組んでいたんです。先輩からカーオーディオをすすめられて話を聞いているうちに、どんどん興味が湧いてきました」

先輩はプリウスにハイエンドなカーオーディオシステムを組んでいるユーザーだった。当時のゆゆゆさんはシステムについて詳しく理解していなかったものの、実際に音を聴くとすぐにその高音質に魅了された。

「先輩のクルマに乗って聴いてみると、音の迫力がすごかったんです。同じ曲でも自分のクルマでは聴こえない音まで聴こえてきました。音量を大きくしても音が破綻せず、すごく気持ち良く聴けたんです。聴けば聴くほど良い音で、こんなカーオーディオが自分のクルマにも欲しいなと思いました」

当時のハスラーはカーオーディオにまったく手を加えていない純正状態だった。そこで少しでも先輩のクルマの音に近づけようと考え、何から始めれば良いのかを相談した。先輩からアドバイスされたのが「まずはスピーカー交換から」という方法だった。

先輩に紹介されたこともあり、広島県のカーオーディオプロショップ「リクロス」を訪れてみることにした。

◆デモボードでスピーカーを比較試聴し好みの音を探す

スピーカー交換を目的にリクロスへ向かったゆゆゆさん。当日は先輩も付き添い、2人でショップを訪れた。

「リクロスに行く前には、どんなスピーカーを選べば良いのかについて先輩からアドバイスをもらいました。少しだけ背伸びして長く使える価格帯のモデルを選んだ方が、先々を考えると良いこと。さらに音の良さとコストパフォーマンスを考えた場合、どの程度の価格帯が最適なのかも教えてもらいました。自分の予算も考え、10万円前後を想定してショップに向かいました。当日は先輩も一緒に行ってくれたので心強かったです。リクロスではすぐにスピーカー交換について相談し、モデル選びを始めました。そのときに感じたのは、自分がどのような音にしたいのか、どんな悩みを解決したいのかを真摯にヒアリングしてくれる良いお店だということでした」

スピーカー選びでは店内のデモボードを使って比較試聴を実施した。複数のモデルを聴き比べながら、好みの音の方向性を絞り込んでいった。

「いくつかのスピーカーを聴き比べるうちに、それぞれ音が違うことが分かりました。切り替えて聴くと、同じ曲でも違って聴こえるんです。その中で特に注目したのがボーカルの声のきれいさでした。そうして選んだのがフォーカルのスピーカーです」

普段はボーカル中心の楽曲やボーカロイド、ゲームのBGMなどを聴くことが多いゆゆゆさん。中でもボーカルは特に重視しているポイントだったため、声を美しく再現するスピーカーに魅力を感じたという。こうして自分の感覚を信じ、ハスラーに取り付けるスピーカーを決定した。

◆フォーカルK2パワーへの交換でハスラーの音が一変

このとき交換したのはフロントスピーカーのみ。フォーカルの2ウェイセパレートモデル「K2パワー」シリーズを選び、カーナビの内蔵アンプからパッシブネットワークを介して鳴らすシンプルなシステムとした。

「スピーカー交換が完成してショップで試聴すると、デモボードで聴いたときに感じた通りのきれいな音が流れてきました。想像していた音を自分のクルマの中で聴けたときは、すごく満足しました。そのときは、これで愛車のカーオーディオは完成だと思ったんです」

しかし、ゆゆゆさんのカーオーディオへの探求心はここで収まらなかった。スピーカー交換によって音が良くなると、さらに上のサウンドを求める気持ちが湧いてきた。

「スピーカー交換でいったんは満足していたんですが、その後も先輩のクルマの音を何度か聴く機会がありました。聴けば聴くほど『もっとこの音に近づけたい』と思うようになったんです。そんなとき先輩がシステム変更を検討していると聞き、使っていたユニットをいくつか譲ってもらえることになりました。これには強く心を動かされました」

ちょうどボーナスが手元に残っていたこともあり、思い切って先輩のユニットを譲り受けることにしたゆゆゆさん。その頃にはカーオーディオの知識もかなり深まり、それぞれのユニットの価値も分かり始めていた。性能を考えると割安感があったことも決め手になった。

スピーカー交換から始まったゆゆゆさんのカーオーディオシステムアップ。先輩から強い影響を受けながら、いよいよ次のステップへと進んでいく。

次回の後編では複数のユニットを追加し、一気にレベルアップしていくゆゆゆさんとハスラーの進化を紹介する。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ、インテリア、アウトドア関連などの執筆を手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオを中心に幅広い分野で活動している。

《土田康弘》

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