制振と取り付けで音は激変する！ モレル搭載アクアが示す高音質カーオーディオの作り方［car audio newcomer］by マリノサウンド　前編

カーオーディオ初心者の指標になるのがプロショップのデモカーだ。今回は福井県のマリノサウンドが手がけたトヨタ・アクアを例に、スピーカー取り付けや制振処理など高音質化のポイントを紹介する。

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◆コンパクトカーのアクアで高音質を実現する理由

今回取り上げるのは福井県のカーオーディオプロショップ「マリノサウンド」のデモカーだ。プロショップではサウンドやシステム構築を説明するため、実際に試聴できるデモカーを用意していることが多い。同店にも複数のデモカーがあり、そのうちの1台が今回紹介するトヨタ・アクアだ。

マリノサウンドがアクアをデモカーに選んだ理由について、代表の岩崎さんに話をうかがった。

「オーディオカーというと高級車のイメージが少なからずあると思います。しかし大衆車やコンパクトカーでも高音質化は可能です。今乗っているクルマの環境を生かしながら、カーオーディオをグレードアップできることを伝えたいと思ったのがアクアを選んだ理由です」

マリノサウンドでは、初めてプロショップを訪れるカーオーディオ初心者にも高音質化の手法をわかりやすく伝えるためにデモカーを用意している。このアクアもその役割を担う1台だ。

さらに同店の技術力をわかりやすく示しているのが、カーオーディオコンペへの積極的な参加だ。

「コンペに参加して成績を残すことで、取り付けや音響調整の技術力をわかりやすく伝えられると思っています」

デモカーで実際のインストールやサウンドを体感してもらうことに加え、オーディオコンペで目に見える実績を残す。この両輪によってユーザーからの信頼を高めている点もマリノサウンドのこだわりだ。

◆カーオーディオの音を引き締める制振処理

マリノサウンドではデモカーのアクアを例に、カーオーディオ初心者に向けて4つの音質アップポイントを紹介している。

いずれも基本的な項目だが、カーオーディオに詳しくないユーザーにとっては効果をイメージしにくい。実車を前に説明を受け、その後に試聴することで違いを体感できるのがデモカーの大きなメリットだ。

マリノサウンドが掲げる1つ目のポイントは、ドアやピラーをはじめとした車内各部への制振処理だ。

「ドアやピラー、ルーフや各部のプラスチックパーツなどへの制振処理は高音質化の大きなポイントになります。しっかり施工することでサウンドが一気に引き締まるんです。純正状態では濁っていた音も、制振処理を施すことで見違えるほどクリアでシャープになります」

カーオーディオの高音質化ではスピーカー交換やパワーアンプの導入に注目しがちだが、車内の音響環境を整えることも重要だ。

アクアのコクピットに座ってサウンドを聴くことで、制振処理が音にどのような変化を与えるのかを確認できる。施工前後の効果をイメージしやすい点も、プロショップのデモカーならではのメリットだろう。

◆スピーカーの性能を引き出す高精度インストール

マリノサウンドが挙げる2つ目のポイントは、スピーカーの取り付け精度だ。ドア純正位置へのミッドバスの取り付けやツイーターの設置精度を高めることで、スピーカー本来の性能を引き出している。

「例えばドアにミッドバスを取り付ける際、スピーカーの角度を調整することも大切です。適切に角度を付けることで、音が足もとに滞留するのを防げます。またツイーターやミッドレンジといった中高域用スピーカーも角度が重要です。取り付け時にはレーザーポインターを使い、リスナーとの角度や位置関係を調整します。ぴたりとフォーカスの合った音を作るには、高い取り付け精度が欠かせません」

さらに岩崎さんは、スピーカー取り付けに用いるバッフルの重要性についても説明する。バッフルは素材の選び方や処理方法によってサウンドに影響を与えるため、音質向上を狙ったさまざまな工夫が施されている。

「ドアスピーカーのバッフルにはロシアンバーチなどを使い、クオリティの高い取り付けを実施することもあります。一般的なMDFでバッフルを製作する場合も、防水処理を徹底するように心がけています」

デモカーのアクアには、モレルの3ウェイセパレートスピーカー「イレイトカーボン63A」を採用している。

このスピーカーを選んだ理由は、オーディオコンペでも優秀な成績を残しているモデルだからだ。将来的にカーオーディオコンペへ参加したいと考えているユーザーにとっても参考になるシステムとなっている。

各スピーカーには高い取り付け精度を追求したインストールが施され、そのポテンシャルを存分に引き出している。スピーカーそのものの音だけでなく、取り付け方法によってサウンドがどのように変わるのかもアクアの大きな聴きどころだ。

何に注目してカーオーディオをインストールすればよいのかわからない初心者にとって、マリノサウンドのアクアはひとつの指標となるデモカーだ。

後編では高音質なカーオーディオシステムを作るために同店が重視している、残り2つのポイントを紹介する。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務する。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオを中心に幅広い分野で執筆活動を続けている。