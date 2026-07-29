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ダイハツ『ムーヴ キャンバス』と『ムーヴ』を一部改良、特別仕様車も発売…136万9500円から

・ダイハツは「ムーヴ キャンバス」「ムーヴ」を一部改良し7月29日に発売した

・特別仕様車「インテリアセレクション」を設定し、世界観をインテリアとエクステリアに広げた

・予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車や検知機能を追加し、ACC/LKCも性能向上

ダイハツ・ムーヴ キャンバスのストライプスG
  • ダイハツ・ムーヴ キャンバスのストライプスG
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  • ダイハツ・ムーヴ キャンバスのセオリーG
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ダイハツ工業は、軽乗用車『ムーヴ キャンバス』と『ムーヴ』を一部改良し、新たにムーヴ キャンバスに特別仕様車を設定した。7月29日から全国一斉に発売している。価格は136万9500円からだ。

【画像】ダイハツ・ムーヴ

ダイハツ・ムーヴ キャンバスのストライプスGダイハツ・ムーヴ キャンバスのストライプスG

「ムーヴ キャンバス」は、可愛らしさを継承しつつ洗練させた「ストライプス」と、上質で落ち着いた世界観の「セオリー」を用意してきた。今回の特別仕様車は「インテリアセレクション」で、ストライプス側にセオリーのインテリア、セオリー側にストライプスのインテリアを組み合わせ、両方の魅力を融合させた。

さらに、特別仕様車で実現した世界観の掛け合わせをエクステリアにも広げ、新スタイルとして「アーバングレイススタイル」と「レトロポップスタイル」を設定する。対象は「インテリアセレクション」で、専用用品プランを用意した。

ダイハツ・ムーヴ キャンバスのセオリーGダイハツ・ムーヴ キャンバスのセオリーG

一部改良では、「ムーヴ キャンバス」に新ボディカラーを追加する。ストライプスには「スムースグレー×グレースブラウン」を追加し、セオリーには「セラミックグリーン」を追加する。

安全面では、予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車の検知機能を追加するほか、「交差点右折時の対向車線の車両」や「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」の検知機能を追加する。あわせて、対歩行者への最高速度条件を60km/hから80km/hへ変更する。

利便性では、アクティブマルチインフォメーションメーター（7インチTFT＋デジタルスピードメーター）を採用する。

ACC（アダプティブクルーズコントロール）とLKC（レーンキープコントロール）についても性能向上を行い、ACCは先行車検知距離と精度の改善で滑らかな挙動を目指す。LKCは作動時のふらつきを低減し、安心感を高めるとしている。

《森脇稔》

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