『初音ミク キャンバス』専用アクセサリー拡充！ インテリア・エクステリアセットなど続々発売

ダイハツビジネスサポートセンター（DBC）は、バーチャル・シンガー「初音ミク」とのタイアップによるダイハツ『ムーヴ キャンバス』専用アクセサリーパッケージ「ミクキャンバス2」のラインアップの拡充を発表した。

『ムーヴ キャンバス』専用アクセサリーパッケージ「ミクキャンバス2」

今回は『インテリアセット』『エクステリアセット』『インテリア単品』および新商品『カーペットマット』を順次発売する。発売スケジュールは、7月10日に『エクステリアセット』（9万9000円）と『インテリアセット』（18万1500円）が発売され、7月20日には新商品のムーヴキャンバス専用『カーペットマット』（1万9800円）が追加される。

さらに8月3日にはインテリア単品として『ハンドルカバー』（1万4300円）、『シートベルトパッド』（7700円/1個）の販売が開始される（いずれも税込みDBC希望小売価格）。

エクステリアセット（全９アイテム）

インテリアセット（全５アイテム）

販売チャネルについては、『エクステリアセット』と『インテリアセット』が全国のダイハツ販売会社およびDBC STORE（アマゾンサイト）で取り扱われる。一方、『インテリア単品』と『カーペットマット』はDBC STOREのみでの販売となる。

「日常に溶け込むさりげない初音ミク」をコンセプトとするミクキャンバス2は、普段使いできるデザインとファン向けの特別感が両立されている。全アイテムはファンアンケートや意見を反映しながら開発されており、「ファンとともにつくる」というテーマが掲げられている。

エクステリアセットは全9アイテム、インテリアセットは全5アイテムで構成される。新商品のカーペットマットは助手席・後部座席の2点セットで、運転席用の設定はなく、今後も販売の予定はないとされている。インテリア単品として販売されるのは、ハンドルカバーとシートベルトパッド（1個）のみとなっている。

カーペットマット（助手席・後部座席の2点セット）

同事業は2014年にダイハツ北海道販売の一企画としてスタートし、2016年の第2弾よりDBCが継承。2026年で12年目を迎える。歴代の初音ミク用品パッケージの累計販売セット数は1100セットを超えている。

「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した音楽制作ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブなど多方面で活躍し、その人気は世界に広がっている。

なお、本製品はダイハツ純正アクセサリーではなく、DBCオリジナルのアクセサリーパーツであり、車両本体は別売りとなる。