「コラボ文化の頂点」ダイハツ『ムーヴキャンバス』×初音ミク、特別アクセサリーに「やっぱりかわいい」の声

ダイハツビジネスサポートセンター（DBC）は12月3日、バーチャル・シンガー「初音ミク」とコラボした『ムーヴキャンバス』専用の用品パッケージ「ムーヴキャンバス 初音ミク エディション（愛称：ミクキャンバス2）」を12月10日に発売すると発表した。SNSでは「やっぱりかわいい」「たくさんの人に愛される1台になりますように」と注目が集まっている。

【画像】ムーヴキャンバス 初音ミク エディション

本製品はムーヴキャンバス車に後付け可能なDBCオリジナルアクセサリーで、車両本体は別売り。パッケージのテーマは「ピクニック」で、親しい友人と過ごす特別な時間を演出することを目指している。デザインは「日常に溶け込むさりげなさ」と「プライベート空間での没入感」を両立させた。

今回の第5弾となる商品は、「ファンとともにつくる」コンセプトを掲げ、一般公募から選ばれた初音ミク衣装を用いたデザインを採用。開発過程ではDBCとファンによるオンラインミーティングやアンケートを通じて意見を集め反映させた。

2025年8月に開催された初音ミク公式イベント「マジカルミライ2025」ではミクキャンバス2のコンセプトカーを展示し、1100組以上の来場者に乗車体験を提供し高い反響を獲得した。

装着ベース車両はムーヴキャンバスのLA850/860S型で、GターボとGグレードに対応。推奨ボディカラーはシャイニングホワイトパール×ファインミントメタリック。販売は全国のダイハツ販売会社とAmazonサイトで行う。

DBCは2014年にダイハツ北海道販売の企画で事業を開始し、2016年以降拡大。累計販売数は1000セットを超え、初音ミクファンに長く愛される商品となっている。

そんな「ミクキャンバス2」に対して、X（旧Twitter）では「やっぱりかわいい」「たくさんの人に愛される1台になりますように」と高評価する声が集まっている。

「名前だけで優勝。コラボ文化の頂点きた。」といったコメントも見られる。他にも「これで通勤もワクワク！」「後付けパーツでここまで仕上げるのは熱い。」とクオリティなどにも注目が集まった。

「ムーヴキャンバス 初音ミク エディション」の販売価格は税込25万6300円で、全国のダイハツ販売会社およびAmazonで取り扱う。