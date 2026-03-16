24時間営業の純水洗車場、「D-Wash日進香久山」オープン…愛知県内3店舗目

大和ハウスグループの大和ハウスパーキングは、愛知県内で3店舗目となる純水洗車場「D-Wash日進香久山」をオープンした。

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同社は「洗車+のライフスタイル空間へ」をコンセプトに、ただ車を洗うための場所ではなく、思わず立ち寄りたくなる洗車場を目指して「D-Wash」を展開している。2024年8月以降、関東や北陸、東海、関西、九州エリアの11カ所に洗車場を開設してきた。

今回オープンの「D-Wash日進香久山」は、日進市香久山のニュータウン中心地に位置する。日進市は名古屋市・豊田市双方へのアクセスに優れたベッドタウンで、日常生活における車利用が多いエリアだ。近年は宅地開発の進展により人口増加が続き、子育て世代を中心とした新たな生活ニーズも高まっている。

施設にはドライブスルー洗車機1台を設置し、最短約2分で車から降りることなく洗車が可能。純水仕様を採用しており、拭き上げの手間がいらないほど水シミが残りにくい仕上がりを実現している。また手洗いブース5車室では、予洗いからブロアまでブース内で完結でき、用途に応じた洗車体験を提供する。

営業時間は24時間。有人管理時間は平日9時から17時、土日祝は9時から22時で、冬季は温水利用も可能だ。

洗車メニューは、ドライブスルー洗車機の水洗いが通常600円、シャンプーが800円。手洗いブース料金は平日が最初の30分800円(以降10分200円)、土日祝が最初の30分1200円(以降10分200円)。

同社は全国で3463カ所、8万6735台(2026年2月末現在)の駐車場「D-Parking」を運営している。