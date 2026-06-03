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トヨタ『ヴェルファイア』一部改良、アルファードにない「2.4Lターボ」継続設定

・トヨタはヴェルファイアを一部改良し、6月3日に発売した。新ボディカラー「ニュートラルブラック」を全グレードに設定した。

・エグゼクティブラウンジグレードの内装加飾をブロンズスパッタリングに統一し、高級感をさらに高めた。

・2.4L直列4気筒ターボエンジン（T24A-FTS）はV6エンジンを上回る高トルクを発揮し、Direct Shift-8ATとの組み合わせでパワフルな走りを実現している。

トヨタ・ヴェルファイアExecutive Lounge（プラグインハイブリッド・E-Four・オプション装着車）
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  • トヨタ・ヴェルファイアZ Premier・ターボガソリン・2WD・7人乗り
  • トヨタ・ヴェルファイアExecutive Lounge

トヨタ自動車は6月3日、ミニバン『ヴェルファイア』を一部改良して発売した。

【画像】トヨタ『ヴェルファイア』一部改良

■商品力を強化

トヨタ・ヴェルファイアExecutive Loungeトヨタ・ヴェルファイアExecutive Lounge

今回の改良では、新ボディカラー「ニュートラルブラック」を全グレードに設定した。また、エグゼクティブラウンジグレードでは内装加飾をブロンズスパッタリングに統一し、上質な室内空間をさらに磨き上げた。

■2.4Lターボエンジンの特徴

トヨタ・ヴェルファイアZ Premier・ターボガソリン・2WD・7人乗りトヨタ・ヴェルファイアZ Premier・ターボガソリン・2WD・7人乗り

兄弟車の『アルファード』にはない2.4L直列4気筒ターボエンジン（型式：T24A-FTS）を、ヴェルファイアに継続搭載する。このエンジンは、「V6を超える力強さ」をコンセプトに開発された。

トヨタのエンジン開発技術「TNGA」をベースに、高効率ツインスクロールターボ、センター直噴システム、DCモーター制御の可変冷却システムを採用。低燃費でありながら、V6エンジンを上回る高トルクによる力強い加速を実現している。

ペダル操作に対してリニアに反応し、気持ち良く伸びる走りが特徴だ。

■Direct Shift-8AT

ターボガソリン車には、2.4Lターボエンジンに合わせて開発した「Direct Shift-8AT」を標準装備する。低回転域からレスポンスの良いパワフルな走りを実現している。

《森脇稔》

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