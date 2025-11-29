ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

あの“パジェロ エボリューション”がラリーアートカラーで復活！ワイスピの歴代名車10台パックも、ホットウィールの新製品が熱すぎる

PR
三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）
  • 三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）
  • 三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）
  • 三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）
  • 三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）
  • '80 メルセデス・ベンツ 500 SLC ラリー（11月29日発売）
  • '80 メルセデス・ベンツ 500 SLC ラリー（11月29日発売）
  • '80 メルセデス・ベンツ 500 SLC ラリー（11月29日発売）
  • '94 日産 プリメーラ（11月29日発売）

ハイクオリティでオリジナリティあふれる、1/64スケールクラスのミニカーが揃ったブランドといえば、アメリカ生まれの「Hot Wheels」（ホットウィール）。今回は走りに特化したバラエティ豊かなシリーズや、大人気の映画『ワイルド・スピード』シリーズのセットアイテムまで、見逃せないものばかりだ。早速注目の新製品を順番に紹介していく。

三菱の名ラリーカーはランエボだけじゃない！パジェエボがホットウィールで復活だ

ホットウィール『ブールバード』シリーズ（11月29日発売）ホットウィール『ブールバード』シリーズ（11月29日発売）

目抜き通りを走れば誰もが振り返る、そんなクルマを集めた『ブールバード』シリーズの新作は、レーシーなハイパフォーマンスカーをフィーチャー。ダイキャストシャシーと、リアルライダーと呼ばれるゴムタイヤを採用するプレミアムカー仕様だ。

三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）

1番の注目株は「三菱 パジェロ エボリューション」。1982年に登場した初代以来、世界一過酷なラリーといわれたパリダカことパリ・ダカールラリーに参戦し、性能を磨き続けたパジェロの集大成ともいえるモデルだ。2代目をベースに開発された、1997年に登場した市販車改造クラスの参戦車両だが、当時絶大な人気を誇っていたランサーエボリューションに続く三菱のエボモデルとして、世のクルマ好きから熱視線を送られた。

三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）三菱 パジェロ エボリューション（11月29日発売）

可変バルブタイミング／リフト機構のMIVECを備えた3.5リットルV6は、自主規制値いっぱいの280psと348Nmを発生。独自設計のサスペンションや、GTOにも用いられたハイブリッドLSDなどを搭載し、オン／オフ問わず高い動力性能と優れたハンドリングを誇った。ボディは通常のメタルトップ・ショートより剛性を大幅に引き上げ、空力と冷却に優れた専用デザインを採用。軽量化のため、ボンネットはアルミ化されるなど、エボの名にふさわしい徹底したチューンが施された。

パリダカから発展した1998年のパリ・グラナダ・ダカールラリーでは、みごと表彰台を独占するなど、その高い戦闘力を世界に見せつけたパジェロエボ。今も走る姿を稀に見かけるが、その度に思わず目で追ってしまうオーラは健在だ。そんな迫力満点のエクステリアを細部まで再現し、三菱のレース活動を担ったラリーアートのロゴとイメージカラーでまとめている。ちなみに、一度は休止状態となったラリーアートだが、近年では活動を再開し、アジアクロスカントリーラリー2025で優勝を飾ったニュースが記憶に新しい。

'80 メルセデス・ベンツ 500 SLC ラリー（11月29日発売）'80 メルセデス・ベンツ 500 SLC ラリー（11月29日発売）

もう1台、異色のラリーカーである「’80 メルセデス・ベンツ500SLC ラリー」が、新規金型（ニューキャスト）で登場。高級ビッグクーペのSLCクラス、その最強版である500SLCは頑丈なボディと強力なV8エンジンを生かしてツーリングカーレースでも活躍したが、じつはラリーカーとしてのキャリアも持ち合わせている。

1980年にはワークスチームがWRCに500SLCを投入。ビョルン・ワルデガルドのドライブで制した最終戦のラリー・コートジボワールは、500SLCが1-2フィニッシュも飾った。この優勝マシンはドイツのメルセデス・ベンツ・ミュージアムに収蔵されているが、そのシルバーのボディに黒いボンネットとオーバーフェンダーを組み合わせたカラーリングを、今回はモチーフとしている。

'94 日産 プリメーラ（11月29日発売）'94 日産 プリメーラ（11月29日発売）

’94 日産 プリメーラ」は、ツーリングカーレースでの活躍が印象的だった日本のセダン。一見なんの変哲もない小ぶりなセダンだが、日産が『1990年までに技術世界一』との目標を掲げた901運動の成果で、欧州車に負けないハンドリングと定評のある名車だ。

英国のBTCCで活躍したP10型こと初代プリメーラは、1994年に開幕した日本のJTCCにも参戦。このグリーンにカストロールのロゴが入るカラーリングは、長谷見昌弘選手がドライブしたマシンをイメージしたものだ。思い切り落とした車高や大径ホイールも、ツーリングカーレースの雰囲気を醸し出している。

'95 ランボルギーニ ディアブロ SV（11月29日発売）'95 ランボルギーニ ディアブロ SV（11月29日発売）

創立以来、レースとは距離を置いてきたランボルギーニが、競技車両に本腰を入れ始めたのはディアブロ以降といえる。「’95 ランボルギーニ・ディアブロ SV」は、翌年に登場したレース仕様車である、SV-Rのベースとなったモデルだ。車名はスーパー・ヴェローチェの略で、日本語にするなら超速いといった意味を持つ。

4WDのイメージが強いディアブロだが、SVはベース仕様と同じ後輪駆動のまま、パワーは510ps へ18psアップ。外観は新型フロントバンパーや調整式リアウイング、ルーフ上へ冷却ダクトが伸びたエンジンフードなどで、ベース車との違いが明確にされた。こうした独自のデザインを、ニューキャストで再現。ボディサイドには、アイコニックなSVロゴもバッチリ入っている。

'77 ポンティアック ファイヤーバード TA（11月29日発売）'77 ポンティアック ファイヤーバード TA（11月29日発売）

’77 ポンティアック・ファイヤーバード TA」は、他の４台に比べればレースのイメージが薄いかもしれない。しかし、ファイヤーバードの最上級グレードであるTAことトランザムは、SCCAトランザムレースをイメージしたものだ。1977年モデルは、2代目ファイヤーバードのマイナーチェンジ版で、2灯だったヘッドライトが4灯化されたデザインはイーグルマスクという通称で知られる。

映画トランザム7000』の劇中車に使用された黒いボディにゴールドのアクセントという組み合わせが印象的で、その後の世代でもイメージカラー的に認識されているが、それ以前はホワイトやブルーの車両が多くみられたトランザム。このホワイトボディにブルー系グラフィックのチョイスには、そんな初代以来の空気感が漂う。

映画『ワイルド・スピード』の劇中車を10台パックに！これであなたもワイスピマニアだ

ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）

ホットウィールの定番といえば、映画『ワイルド・スピード』シリーズの劇中車。今回は主役級からモブキャラ的なクルマまで、10台をセットにした「ワイルド・スピード10パックアソート」がリリースされる。

ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）

第1作で主人公のブライアンが乗った「1995 三菱エクリプス」と「トヨタ・スープラ」を筆頭に、「1996 アキュラ・インテグラGSR」と「ホンダ S2000」のホンダ勢、10作目『ファイヤーブースト』に登場したパンデムのフルエアロ仕様をモチーフにした「ダットサン 240Z カスタム」と、やはりワイスピは日本車勢強し、という印象だ。

ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）ワイルド・スピード 10 パック アソート（11月29日発売）

とはいえ、ゴールドメタリックの「1966 シェビー・ノヴァ」や、マットグリーンの「1973 シェビー・カマロ」、赤と黒で凄みを利かせる「1966 フォード427フェアレーン」といったアメ車も存在感は強烈。これに英国生まれの「2005 アストンマーティンDB9」と「1970 フォード・エスコート RS1600」を加え、メーカー・年式・登場作品と、いずれもバラエティに富んだパックとなっている。

ハイパフォーマンスな個性豊かな走りのモデルが揃った『ブールバード』シリーズの価格は各935円（税込）、　映画『ワイルド・スピード』の劇中車が10台セットになった『ワイルド・スピード10パックアソート』の価格は6,600円（税込）

独自の感性から生まれるアイテムで、常にファンを楽しませてくれるホットウィール。最新情報は公式ウェブサイトをチェックだ！

世界No.1のミニカーブランド！ホットウィール公式webサイトはこちら
《関耕一郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マテル（Mattel）

三菱 パジェロ

ラリーアート

メルセデスAMG

日産 プリメーラ

ランボルギーニ（Lamborghini）

ポンティアック

トヨタ スープラ

ホンダ インテグラ（Integra）

ホンダ S2000

アストンマーティン（アストンマーチン、Aston Martin）

日産 フェアレディZ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES