ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アキュラ『インテグラ』、新エアロキットと9インチタッチスクリーン採用…米2026年型

アキュラ『インテグラ』の2026年モデル
  • アキュラ『インテグラ』の2026年モデル
  • アキュラ『インテグラ』の2026年モデル
  • アキュラ『インテグラ』の2026年モデル

ホンダの海外向け高級車ブランドのアキュラは、『インテグラ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルでは、室内の技術装備を大幅に向上させた。

全グレードで9インチカラータッチスクリーンを標準装備し、従来より2インチ大型化した。処理速度も向上し、遅延のない操作が可能となった。また、ワイヤレス充電器とワイヤレスアップルカープレイ、アンドロイドオートにも対応する。

アキュラ『インテグラ』の2026年モデルアキュラ『インテグラ』の2026年モデル

エクステリアでは、A-Specグレードに新しいエアロボディキットを採用した。フロントファシアの両端にボディ同色のサイドスポイラーと、新デザインのサイドシルガーニッシュを装着し、高速走行時の空力性能と視覚的魅力を向上させた。18インチブラックホイールも新たにスタイリングを変更した。

外装色には3つの新色を追加した。ソーラーシルバーメタリック、アーバングレーパール、そしてA-SpecとタイプSグレード専用のダブルアペックスブルーパールを設定した。ダブルアペックスブルーパールとパフォーマンスレッドパールには、スポーティなカラーマッチドグリルを採用する。

アキュラ『インテグラ』の2026年モデルアキュラ『インテグラ』の2026年モデル

室内では、ダッシュボードの新しいトリムパターンとA-Specグレード向けの拡張アンビエントライティングを採用した。オーキッド内装のA-Specモデルには新しいブルーマイクロスエード素材を、エボニー内装のA-Specモデルにはシートやステアリングホイールなどにイエローステッチを施した。

価格は、ベースグレードが3万3400ドル（約496万円）、テクノロジーパッケージ付きA-Specが3万9200ドル（約583万円）となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アキュラ（Acura）

ホンダ インテグラ（Integra）

クーペ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES