アキュラ次世代EV『RSX』プロトタイプ、双方向充電でバーチャル発電所構想を実現へ

アメリカンホンダは、米国ラスベガスで開催された北米最大のクリーンエネルギーイベント「RE+25」に、住宅と車両のエネルギー管理技術を出展した。

【画像】アキュラ RSXプロトタイプ

展示の目玉は、ホンダの新グローバルEVプラットフォームで開発されたアキュラ『RSXプロトタイプ』だ。同車は双方向ホーム充電ステーションコンセプトと組み合わせて展示され、将来のV2H（車両から家庭へ）およびV2G（車両から電力網へ）エネルギー機能をプレビューした。

RSXプロトタイプは、次世代プレミアム電動SUVで、2026年後半にアキュララインアップに加わる予定だ。同車はアキュラ初の新EVアーキテクチャで開発され、モバイルエネルギーストレージ機能を搭載する。家電製品への電力供給や家庭用バックアップ電源として機能する。

ホンダは今年のCES 2025で、将来のEVを「バーチャル発電所」として活用する構想を発表した。この技術により、EVは電気料金が安く再生可能エネルギーが利用できる時間帯に充電し、料金が高い時間帯には余剰電力を家庭用や電力網に送り返すことで、家庭全体の電気料金を効率的に管理できる。RE+での展示では、この構想を初めて実演した。

アメリカンホンダとサザンカリフォルニアエジソン（SCE）は最近、将来のホンダおよびアキュラEVを使用したV2HおよびV2G技術の実証実験を開始することで合意した。この協力の目標は、停電時にEVを家庭のバックアップ電源として使用し、電力網の需要が高い時期に家庭への電力供給を可能にするシステムとベストプラクティスを開発することだ。

この取り組みにより、EVオーナーは車両と家庭の総エネルギーコストを節約しながら、電力網の信頼性向上に貢献できる。ホンダ、BMW、フォード、日産の合弁事業で設立された車両グリッド統合プラットフォーム「チャージスケープ」が、ホンダに代わってこの取り組みを支援する。

現在、ホンダ『プロローグ』とアキュラ『ZDX』のEVオーナーは、管理充電またはV1Gを通じて家庭エネルギーコストの節約効果を享受できる。ホンダおよびアキュラホーム充電ステーション48アンプ充電器とエンポリアアプリを利用することで、ドライバーの日常スケジュールに合わせて電力網からの最適な充電時間を計算する。

ホンダは現在、ホンダホームエレクトリフィケーションとアキュラホームエレクトリフィケーションを通じて家庭と車両のエネルギー管理技術を提供している。これらのオンラインマーケットプレイスは、ホンダとアキュラのEVドライバーがライフスタイルに最適な家庭充電オプションを簡単かつ便利に設定できるよう設計されている。