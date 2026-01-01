ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

箱根駅伝の見どころは「EV白バイ」だけじゃない！ トヨタの改造『センチュリー』登場に「みてみたい！」とSNS注目

ホンダがEV白バイを先導車として導入することが話題になっている「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」。トヨタは、計40台もの電動車で大会をサポートすると発表した。注目は『センチュリー』の水素燃料電池車（FCEV）で、これにSNSは「箱根駅伝の為に改造するのか！」「みてみたい！」など話題となっている。

箱根駅伝へのサポート車両の提供は恒例で、話題の新型車がお披露目となることも。2026年1月2日から3日に開催される大会では、すべての車両をBEVやFCEV、HEVなど、すべて電動車にすると発表。計40台を提供する。

目玉はセンチュリーだ。「大会本部車」として提供されるセンチュリーは、ハイブリッドからFCEVに改造。エンジンの代わりに燃料電池を搭載し、水素と酸素の化学反応で発電したモーターで駆動する。高い静粛性に加え、排出されるのは水だけだ。

先頭を走る選手らを映す「共同カメラ車」のトラックもFCEV化される。

このほか、大会を支える人や物を運ぶ車両も電動化する。あらゆる事態に対応する「緊急対応車」に『e-Palette』を、関係者を運ぶ車両はFCEV仕様の『コースター』を活用する。各チームの「大学運営管理車」はHEVと、バイオ燃料を10%配合した低炭素ガソリン「E10」を組み合わせる。

福島で栽培した非可食植物「ソルガム」を原料とし、次世代グリーンCO2燃料技術研究組合で製造したエタノールを、ENEOSがE10に調製して提供する。こうした取り組みにより、車両から排出される排ガスや二酸化炭素を減らす。

トヨタは、国や地域によって異なるエネルギー事情や、顧客のさまざまなニーズに応えうる電動車の選択肢を用意する「マルチパスウェイ」を進めている。トヨタは、今後もこうした取り組みを通じ、箱根駅伝が選手と地球にやさしい持続可能な大会になることに貢献していくとしている。

こうした発表にX（旧Twitter）では、

「箱根駅伝は選手もだけど毎年トヨタが提供してる先導車両も気になりますね！」
「正月の風物詩でもトヨタの新しい車が見れるの面白い！」
「箱根駅伝のトヨタの隠し玉は、センチュリーのFCEV仕様か」
「トヨタのSUVタイプの水素自動車！！！ みてみたい！」
「箱根駅伝の為にFCVに改造するのか！」
「センチュリーFCEVキタ 箱根駅伝には毎年サプライズ用意してるな」

など、話題となっている。また、「エネルギー密度の高い液体水素がガソリンのように当たり前になると良いな」など、新エネルギーの水素に対する期待の声も高まっているようだ。

《レスポンス編集部》

