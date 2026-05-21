ホンダ、新型EV『Super-ONE』や電動バイク『W7』出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

ホンダは、5月27日から29日までパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で、6月17日から19日まで愛知県国際展示場（愛知県常滑市）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026」に出展する。

【画像】ホンダの電動モデル

主催は公益社団法人自動車技術会で、リアル展示会に加えオンライン展示会も用意されており、ホンダは両会場に出展する。

ホンダは2050年の「カーボンニュートラルの実現」と「交通事故死者ゼロ」の達成に向けた最新技術を紹介する。

■主な展示内容

ホンダ・スーパーワン

カーボンニュートラルでは、Aセグメントの小型EV『Super-ONE』を紹介する。グランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER」で、車内体験を豊かにする仕掛けを採用し、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へ進化させることを目指す。

充電インフラ面では、充電ネットワークサービス「Honda Charge」を取り上げる。商業施設やHonda Carsを中心に全国で約300基まで拡大しており、買い物や食事の合間に充電できる環境整備を進めている。

自宅でEVと住宅をつなぐ「Honda V2H Stand」など、家庭内でのエネルギー活用の幅を広げる技術も紹介する。

ホンダ初の電動モーターサイクル『WN7』

また、ホンダ初のFUN領域向け電動モーターサイクル『WN7』も展示する。「風になる（Be the Wind）」をコンセプトに、バッテリーケースを車体骨格として機能させる構造により、軽量でスペースレイアウトの自由度を高めた。

リソースサーキュレーション技術としては、アルミ展伸材リサイクル技術、ミックスプラスチックの廉価・高純度回収技術、市中廃材由来リサイクルプラスチック適用技術、バイオ由来プラスチックを用いた二輪車用塗装レス外装カバーを挙げる。

■交通事故死者ゼロに向けた技術

次世代ADASでは、カーナビで目的地を設定すると、一般道か高速道路かを問わず全経路で、アクセルやハンドルなどの運転操作を支援する技術を紹介する。市街地も含めて安全、快適に走行できることを目指す。

ホンダ独自の協調人工知能「Honda CI（Cooperative Intelligence）」を搭載するCI運転支援技術では、車両のカメラで周辺状況の運転リスクを検出・予測し、リスクをドライバーに伝達して安全行動を促す。

ホンダブースでは、前後のカメラからCIが事故リスクを予測するスマホアプリ版と、デバイス1台で周辺環境に加えてインキャビンカメラでドライバーの注視方向を推定し、認知状態に応じて安全行動を促すドライブレコーダー型の2つを紹介する。

安全・安心ネットワーク技術では、路側カメラ、車載カメラやスマートフォンから交通参加者の状態・特性を把握し、通信で検知した交通環境のリスクをサーバーに集約して総合的に予測する。リスクが高まりそうな交通参加者へ対処手法を通知し、リスクを未然に回避する行動を促す。

健全化支援技術では、ドライバーモニタリングカメラを中心に表情・視線・体動・運転行動・交通環境などを統合的に解析し、ドライビングシミュレーターの知見も組み合わせてドライバーの状態を推定する。過度な興奮を抑制し、低覚醒を喚起することで状態を健全化させ、事故死者削減を目指す。