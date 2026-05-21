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ホンダアクセス、『スーパー ワン』純正アクセサリー発売…「ブルドッグスタイル」やV2H充放電器も

・ホンダアクセスは5月22日、新型小型EV「スーパー ワン」用純正アクセサリーを全国のホンダ カーズで発売する。

・1983年発売のシティ・ターボIIの愛称「ブルドッグ」から着想を得たエクステリアコーディネート「ブルドッグ スタイル」を提案する。

・最大出力5.9kWの放電機能を備えたV2H充放電器「ホンダ V2H スタンド」（税込110万円）を新たに設定、6月下旬発売予定。

ホンダ・スーパーワン純正アクセサリー「ブルドッグスタイル」
  • ホンダ・スーパーワン純正アクセサリー「ブルドッグスタイル」
  • ホンダ・スーパーワン純正アクセサリー「ブルドッグスタイル」
  • デカール　BULLDOG
  • LEDフォグライト バイカラー
  • LEDフォグライト バイカラー
  • デカール　BULLDOG
  • テールゲートスポイラー
  • デカール　BULLDOG

ホンダアクセスは、ホンダの新型小型EV『スーパー ワン（Super-ONE）』用の純正アクセサリーを、5月22日（金）に全国のホンダカーズで発売する。

【画像】ホンダアクセスの『スーパー ワン』純正アクセサリー

■ブルドッグ スタイル

ホンダ・スーパーワン純正アクセサリー「ブルドッグスタイル」ホンダ・スーパーワン純正アクセサリー「ブルドッグスタイル」

目玉となるのが、エクステリアコーディネート「ブルドッグ スタイル（BULLDOG STYLE）」だ。1983年に発売された『シティ・ターボII』の愛称として親しまれた「ブルドッグ」から着想したもので、「デカール ブルドッグ」「テールゲートスポイラー」「LEDフォグライト バイカラー」「15インチアルミホイール ME-027」「ブラックエンブレム」を組み合わせ、スーパー ワンの個性的な魅力をさらに引き立てる。

主な価格（税込）は、デカール ブルドッグが2万3100円、テールゲートスポイラーが7万7000円、LEDフォグライト バイカラー（6W／片側、左右セット）が8万2500円、アルミホイール ME-027（15×6J、PCD 100mm、インセット 45mm）が3万0800円／1本、ブラックエンブレムが2万2000円、だ。

■スポーティーアイテム

エクステリアには「デカール センターストライプ」（3万3000円）、インテリアにはアルミ製「スポーツペダル」（1万1000円）を設定する。

■充電・給電アイテム

EVライフをサポートするアイテムも充実している。

V2H充放電器V2H充放電器

「V2H 充放電器（ホンダ V2H スタンド）」は、スーパー ワンの走行用バッテリーを家庭用蓄電池として活用できる製品で、充電・放電ともに最大5.9kWに対応する。価格は税込110万円で、6月下旬発売予定。設置工事費は別途必要となる。

「普通充電器（ホンダ EV チャージャー）」は6kW充電に対応し、税込22万2200円。「AC外部給電器（ホンダ パワー サプライ コネクター）」はAC100V・最大1500Wに対応し、アウトドアや緊急時にも活用できる。税込4万1800円。

充電ケーブル（AC200V/16A）はケーブル長7mが税込6万6000円、15mが税込7万9200円。このほか「100V充電用アダプター」「充電インジケーター」「ポートリッドカバー」なども用意する。

■その他アクセサリー

ドアバイザードアバイザー

エクステリアアイテムとして、サステナブル素材を使用した「ドアバイザー」（税込2万8600円）や「ドアハンドルプロテクションカバー」（税込5500円）などを設定。インテリアアイテムには「USB PDチャージャー」（税込1万3200円）、サステナブル素材を使用した「フロアカーペットマット プレミアムタイプ」（税込2万9700円）、「オールシーズンマット」（フロント用・リア用各税込1万3200円）、「ラゲッジトレイ」（税込6600円）などをラインアップする。

充電環境の整備については、全国のホンダ カーズで相談が可能だ。

《森脇稔》

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