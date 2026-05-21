ホンダの小型EV『スーパーワン』、339万0200円で発売へ…航続274km

ホンダは、小型EV『Super-ONE（スーパーワン）』を5月22日に発売すると発表した。価格は339万0200円だ。

【画像】ホンダ・スーパーワン

ホンダ・スーパーワン

Super-ONEは、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、『N-ONE e:』をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かにする仕掛けを通じて、日常の移動を高揚感のある走行体験へ進化させることを目指す。

主な特長として、デザインではブリスターフェンダーや専用エアロを採用する。パッケージングでは、N-ONE e:のプラットフォームをベースにトレッドを40mm拡げ、ハンドリング性能を高めたとしている。

ダイナミクスでは、車両重量1090kgやトレッド1345mm、大径ワイドタイヤにより安定感のあるハンドリングを追求する。ドライブモードは「ECON」「CITY」「NORMAL」「SPORT」「BOOST」の5段階で、「CITYモード」ではアクセルペダルのみで加減速から完全停車まで行えるシングルペダルコントロールを採用する。

ホンダ・スーパーワン

パワーユニットでは、小型のe-Axleと薄型大容量バッテリーを採用し、専用の「BOOSTモード」で最大出力を通常モードの47kWから70kWへ拡大する。さらに、7段変速の仮想有段シフト制御や、仮想のエンジンサウンドを車内に響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させるとしている。

航続距離はWLTCモードで274km。充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分を目標値として示した。AC外部給電器「Honda Power Supply Connector（パワーサプライコネクター）」により最大1500Wまでの電気を取り出せるとしている。

ホンダ・スーパーワン

装備面では、BOSEと共同開発した「BOSEプレミアムサウンドシステム」を標準装備する。9インチのGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーも標準装備し、「Honda Total Care プレミアム」などのサービスに対応する。

安全面では「Honda SENSING」を標準装備する。衝突軽減ブレーキ（CMBS）や渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）、車線維持支援システム（LKAS）などの機能を挙げた。

ボディーカラーはブーストバイオレット・パールなどを用意している。