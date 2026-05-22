ホンダ『CR-V』新型、理想を凝縮したデザインとは？…今週の有料会員記事ランキング

5月14～20日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ホンダの新型『CR-V』のエクステリアデザインに注目が集まりました。
ホンダは『CR-V』をフルモデルチェンジ。そのエクステリアデザインはCセグメントSUVの王者として新たなスタンダードを築くことだった。
ホンダは5月14日、四輪事業の再構築と中長期戦略に関する「2026ビジネスアップデート」を発表した。取締役代表執行役社長の三部敏宏氏が説明し、今後3年間を「四輪事業再構築」の集中期間と位置づけ、2029年3月期に営業利益1兆4000億円以上への回復をめざす方針を示した。
15日の日経平均株価は前日比1244円76銭安の6万1409円29銭と大幅続落。米ハイテク株高を受け、幅広い銘柄に買いが先行。しかし、買い一巡後には人工知能（AI）関連株の一角に売りに押され、マイナス圏へ沈んだ。
ロケーションテクノロジーのリーディングカンパニーであるトムトムは、最新の交通データ分析に基づく年次調査「TomTom Traffic Index 2025」の発表を軸とした記者説明会を開催した。
いすゞ自動車は5月13日、子会社のUDトラックスを2027年度中に合併する検討を開始したと発表した。法人としてのUDトラックスはなくなる見通しだが、UDブランドは継続する方針。