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【ホンダ CR-V 新型】ピアスやネックレスはいらない、機能美を感じさせるエクステリアデザインとは

ホンダ CR-V
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  • 本田技術研究所デザインセンターオートモービルデザイン開発室プロダクトデザインスタジオチーフエンジニア デザイナーの佐藤淳之介さん
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ホンダは『CR-V』をフルモデルチェンジ。そのエクステリアデザインはCセグメントSUVの王者として新たなスタンダードを築くことだった。

◆CR-Vの理想を凝縮

本田技術研究所デザインセンターオートモービルデザイン開発室プロダクトデザインスタジオチーフエンジニア デザイナーの佐藤淳之介さんは、CR-Vのエクステリアデザインを担当するにあたり、「自分が乗るんだったら、サーフボードを乗せたい、長い釣り竿を乗せたいという思いのもと、アクティブな人も使えることを考えました」と自身の趣味も想像しながらデザインできたことを明かす。

本田技術研究所デザインセンターオートモービルデザイン開発室プロダクトデザインスタジオチーフエンジニア デザイナーの佐藤淳之介さん

そのデザインは、「“安心・快適なのに使えるパッケージ”を念頭に、スポーティで機能的なデザインをと、内外CMFデザイナーそれぞれで考えたCR-Vの理想が凝縮されています」といい、「便利なだけではつまらない。かっこよさだけでは物足りない。どこへでも行ける自由さと心を満たす上質さ、家族や友人ともっともっと人生を楽しみたい。相反する価値を両立して、世代や国境を超えた感動をこのクルマによって生み出したい。そんなCR-Vを目指してチーム一丸となってデザインをつくり上げました」とその思いを語った。

ホンダ CR-V

そして、エクステリアデザインで目指したものは、「CセグメントSUVの王者として新たなスタンダードを築くことでした。水平基調のシンプルな造形のなかで、力強さと洗練、上質、大人らしさを凝縮。筋肉質でありながらスーツが似合うような知性あふれるアスリートをイメージしてデザインしました」とコメントした。


《内田俊一》
内田俊一

内田俊一

内田俊一（うちだしゅんいち） 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員 1966年生まれ。自動車関連のマーケティングリサーチ会社に18年間在籍し、先行開発、ユーザー調査に携わる。その後独立し、これまでの経験を活かしデザイン、マーケティング等の視点を中心に執筆。また、クラシックカーの分野も得意としている。保有車は車検切れのルノー25バカラとルノー10。

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