「すっご」「試乗したい」ホンダの400ccバイク二車種「Eクラッチ」搭載に驚きの声

ホンダは、『CBR400R E-Clutch』を5月21日に、『NX400 E-Clutch』を6月18日に、それぞれ発売すると発表した。400ccクラス2車種への「E-Clutch（Eクラッチ）」搭載にSNS上では「試乗したい」「すっご」など驚きの声が多く上がっている。

【画像】Eクラッチを搭載するホンダの400ccクラス2車種

両モデルには、二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御するEクラッチを新たに搭載した。発進から変速、停止と、駆動力が変化する場面で、ライダーによるクラッチレバー操作を必要とせずに、緻密な電子制御により最適なクラッチ動作を実現する。

一方で、ライダーがクラッチレバー操作を行えば、手動によるクラッチコントロールが可能になる。シフトペダルによる変速操作は必要。クラッチレバー操作を行うと、クラッチコントロールの自動制御は一時的に無効になる。

ホンダ CBR400R E-Clutch（グランプリレッド）

販売計画台数（国内・年間）は、「CBR400R E-Clutch」が500台、「NX400 E-Clutch」が400台。

メーカー希望小売価格（消費税10％込み）は、CBR400R E-Clutch（グランプリレッド）が108万9000円、CBR400R E-Clutch（マットバリスティックブラックメタリック）が99万9900円、NX400 E-Clutchが111万1000円だ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「遂にE-Clutch搭載か」「試乗したい」など、クラッチ操作を自動で行ってくれるEクラッチに興味を示す声が多く見られた。

また、「四気筒と二気筒の住み分けはどうなるんだろう」「こっちが先に出たか」など、モーターサイクルショーに展示され発売が期待されている「CBR400R FOUR」との違いを気にする声も見られた。

一方で、「100万超えるのか」「E-Clutch搭載とはいえ約22万の値上げか」など、昨今の物価高騰を受けた新価格に驚きの声も見られた。