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トヨタ アップグレード ファクトリー、新型『RAV4』純正アクセサリーを後付け販売開始

・トヨタ アップグレード ファクトリーで新型RAV4（60系）の純正アクセサリー販売を開始した

・購入後でも正規販売店で後付けでき、オンラインで申し込み可能

・8月12日までに申し込むとオリジナルRAV4ステッカーをプレゼントする

フードディフレクター
  • フードディフレクター
  • オールシーズンシェード
  • プロジェクションイルミネーション
  • サイドストレージランタン
  • モールパネル(シートバック)
  • ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)
  • ラゲージトレイ(リヤシート部付)
  • バックドアオープニングガード

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」は、新型『RAV4』の純正アクセサリーの一部販売を開始した。

【画像】後付けできる新型『RAV4』純正アクセサリー

同サービスでは、クルマ購入後でも純正アクセサリーを買いやすくするため、オンラインで申し込みできる。提供対象は、アウトドア向けのアイテムや、日常から休日までのカーライフを便利にするアイテムで、セット選択も可能だ。

また、トヨタ アップグレード ファクトリーを通じて新型RAV4の純正アクセサリーを申し込んだ人には、期間限定で「トヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカー」をプレゼントする。対象期間は8月12日（水）までだ。

今回の提供開始に含まれる主なアクセサリーは、サイドストレージランタン、モールパネル（シートバック）、バックドアオープニングガード、ラゲージトレイ（リヤシート部付）、フードディフレクター、オールシーズンシェード、ラゲージアンダーストレージ、ラゲージアンダーボックス、プロジェクションイルミネーション、ラゲージソフトトレイ（ラゲージ部・リヤシート部）などだ。

セットメニューとしては、アウトドアセット、ライフスタイルセット（ハイブリッド車用・プラグインハイブリッド車用）、ラゲージソフトトレイセット、ラゲージストレージ拡張セットも用意する。

施工は、トヨタ アップグレード ファクトリーのWEBサイトで申し込み、販売店から入庫日の調整連絡、指定日時に利用者が車両を持ち込み、施工、の流れだ。申し込みには車検証情報の入力が必要とされる。

なお、トヨタ アップグレード ファクトリーはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。

《森脇稔》

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