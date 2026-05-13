トヨタ『RAV4』新型に搭載、日本精機が「スロープ表示」HUD出展へ…人とくるまのテクノロジー展2026

日本精機は、5月27日から29日までパシフィコ横浜で開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

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同社はブーステーマを「見えない情報を見える価値へ」とし、ヘッドアップディスプレイ（HUD）やメータなど、安全で快適な運転に役立つ情報表示技術を紹介する。ブースは展示ホール515で、展示会場ではHUDや次世代メータを体験できる空間を用意する。

カラーヘッドアップディスプレイ＜スロープ（斜め）表示＞

注目は、奥行き感のある表示でドライバーが直感的に情報を認識できる「スロープ表示」のHUD。新型トヨタ『RAV4』搭載製品として紹介される。

二輪用 円形TFT2眼メータ

また、クラシカルなデザインと最新のインフォテインメント表示を両立する「二輪用 円形TFT2眼メータ」（開発品）を、今回の大規模展示会で初展示する。

このほか、二輪・四輪向けのメーター、車載部品技術を応用した屋外対応・高視認性LEDプロジェクター「LumiPATH（ルミパス）」（受注生産品）、多様化するニーズや脱レアアースに対応する各種センサ、光学樹脂部品や超精密加工品などの加工技術・部品も展示する。

展示会は国内外の専門技術や製品が集まる技術展示会で、業界関係者など約8万人の来場が見込まれる。日程は2026年5月27日から29日まで10:00から17:00、入場は無料だが特設サイトからの事前登録が必要。会場はパシフィコ横浜で、主催は公益社団法人 自動車技術会だ。

なお、会場展示に加え、併催されるオンライン展示会にも出展する。オンライン展示会の開催期間は5月19日から6月9日までである。