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トヨタ『GR86』、スロットル＆シフト改良と新色「サンダー」追加…2027年モデル米国発表

・2027年型トヨタGR86が米国の「フューエルフェスト」で初公開。スロットル制御の改良や新色「サンダー」の追加など複数の改良を実施。

・2.4リッター水平対向4気筒エンジンは228馬力・184lb.-ftのトルクを発生。6速マニュアルまたはオートマチックを選択可能で、0-96km/h加速は最速6.1秒。

・ブレンボブレーキとザックスダンパーを含むパフォーマンスパッケージを設定。2026年夏から米国ディーラーへ到着予定で、価格は後日発表。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）
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トヨタ自動車は、スポーツカー『GR86』の2027年モデルを米カリフォルニア州ベイエリアで開催されたカーイベント「フューエルフェスト」で初公開した。

【画像】トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

GAZOO Racingチームが手がけた今回の改良では、操縦性・利便性・快適性の向上に重点が置かれた。スロットルの制御が見直され、アクセル操作に対するトルクの出方がよりスムーズで線形に近い特性となった。また、4速と5速の間のシフターインターロックの面取り幅を約0.02インチ（約0.5mm）広げることで、5速から4速へのシフトダウン時のフィーリングも改善されている。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

外装には新色「サンダー」が追加された。光の当たり方によって表情が変わるソリッドグレーで、GR86の彫刻的なボディラインを際立たせる。

内装では、新たに「コックピットレッド」インテリアが設定された。ブラックのウルトラスエードとレッドレザーのサイドボルスター、レッドのフロアマットとドアアクセントを組み合わせた仕様だ。ブラックインテリアも引き続き設定される。プレミアムグレードにはスイッチ類やシフトレバーにキャストアイアンブラック仕上げが採用され、統一感のある室内空間を演出する。

安全技術面では、ステレオカメラの認識範囲をほぼ2倍に拡大し、クルーズコントロール使用時の先行車検知精度を向上。交差点付近の障害物を検知するモノキュラーカメラも新たに追加された。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

パワートレインは従来通り、自然吸気の2.4リッター水平対向4気筒「FA-24」エンジンを搭載。最高出力228hp、最大トルク184lb.-ftを発生し、最大トルクは3700RPMで発生する。0-96km/h加速は6速マニュアルで6.1秒、6速電子制御オートマチック（ECT-i）で6.6秒。いずれのトランスミッションにもトルセンLSDが標準装備される。

車両重量は6速マニュアルのベースグレードで2811ポンド（約1275kg）、オートマチックで2851ポンド（約1293kg）と軽量を維持。アルミ製フード・フロントフェンダー・ルーフパネルの採用や、先代比で約6ポンド（約2.7kg）軽量化されたシートなどが軽量化に貢献している。

トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）トヨタ『GR86』の2027年モデル（米国仕様）

グレード構成はベースの「GR86」と「GR86プレミアム」の2種類。両グレードにオプションとして、ブレンボ製4ピストンフロント・2ピストンリアブレーキキャリパーとザックス製ダンパーを組み合わせた「パフォーマンスパッケージ」が設定される。

全モデルに標準装備されるアクティブセーフティには、プリクラッシュブレーキシステム、アダプティブクルーズコントロール、車線逸脱警報、自動ハイビームなどが含まれる。また、1年間の試用期間付きでセーフティコネクト、サービスコネクト、リモートコネクトといったコネクテッドサービスも提供される。

2027年モデルのトヨタGR86は、今夏に米国のトヨタディーラーへの到着が予定されている。

《森脇稔》

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