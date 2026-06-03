ホーム プレミアム ビジネス 記事

ジェイテクトが示した「ステアバイワイヤ」と“ちょっと変わった”駆動ユニットの可能性…人とくるまのテクノロジー展2026

ジェイテクトのステアバイワイヤシステム
  • ジェイテクトのステアバイワイヤシステム
  • レクサスRZに採用された異型ハンドルの電動ステアリング。モーターは応力再現・制御のために必要
  • ジェイテクトの電動ラックシステム。
  • ステアバイワイヤシステムに搭載されるバックアップ電源（キャパシタ）
  • 参考展示されていた、1輪駆動ユニット。インホイールモーターで各輪を個別に制御できる
  • 1輪駆動ユニット：マイクロバスへの応用例
  • 1輪駆動ユニットの詳細解説パネル：上下方向にも動く

「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」のJTEKT（ジェイテクト）ブースでは、レクサス『RZ』に採用されたステアバイワイヤシステム技術が紹介されていた。それと“ちょっと変わった”駆動ユニットの参考展示も目を引いた。

◆信頼性とドライブフィールを両立させた「シンカステア」

ステアバイワイヤの技術自体は新しいものではないが、上位モデルやプレミアムモデルから徐徐に普及モデルにも採用が進んでいる。とくにADAS＋、SDV、自動運転といった分野において、ステアリングやブレーキなど、エンジン・モーター、およびシャシー制御を電動化、バイワイヤ制御にする必然性が高まっている。

ジェイテクトがこだわるのはもちろんシステムの信頼性だが、ドライバーのフィーリングについてもこだわっている。どちらも安全に深く関わるからだ。

レクサスRZに採用された異型ハンドルの電動ステアリング。モーターは応力再現・制御のために必要

同社のステアバイワイヤシステムは「Syncusteer（シンカステア）」という名前が付けられている。“同期”を意味する“Synchronous”と“進化したステアリング”という意味が込められた。まず、信頼性については、ステアリング部と転舵ユニットをつなぐ制御信号ラインは完全二重化されている。2つの系統は常にアクティブ状態で、片側が故障等で失われても、切替時間なしで機能することができる。2系統のうち1系統が喪失したハーフ状態でもシステムは正常に動作する。

また、キャパシタを使ったバックアップ電源も備える。万が一、電気系のトラブルで電源が失われても、緊急停止動作・操作が可能になっている。機械的リンクがないステアバイワイヤにおいては、電源喪失はすべての制御が失われることになる。バックアップ電源は、緊急停止・回避運動のための時間をかせいでくれる。

ステアバイワイヤシステムに搭載されるバックアップ電源（キャパシタ）

◆ハンドルの応力にこだわったバイワイヤ技術

レクサス RZのステアリングは飛行機の操縦桿のようになっており円形ではない。機械式のステアリング機構だと、実用的なタイヤの切れ角を確保するにはハンドルを2回転前後させる必要がある。ハンドルの持ち替えが発生するため、操縦桿式のハンドルでは通常の右左折でも不便だ。

ステアバイワイヤなら、ハンドルの持ち替えなしの範囲で、タイヤの切れ角を任意に設定することが可能。車速、車庫入れなどのシチュエーションごとに切れ角を変えることもできる。

ジェイテクトの電動ラックシステム。

ただし、このとき重要なのはハンドルへの応力フィードバックだ。タイヤの切れ角、路面の状況、速度に応じたハンドルの重さがないと、ドライバーは適切な操作をしにくい。これが当たり前になれば、キーボードでレーシングゲームを操作するように、ドライバーも慣れてくるかもしれないが、路面状況やタイヤから物理リンクを経たハンドルへの応力（フィードバック）は重要だ。たとえば、縁石にあたってタイヤが切れない状態で、ハンドルの重さや動かない状態が再現されないと、転舵機構や車にダメージを与えてしまう。

シンカステアは、多彩な運転状況、走行シチュエーションに応じた制御に対応しているという。

◆モビリティの可能性を広げる駆動モジュール

参考展示されていた、1輪駆動ユニット。インホイールモーターで各輪を個別に制御できる

このほか、開発中のコンセプトとして展示されたのは、単体で走る・曲がる・止まると昇降機能を可能にする「一輪の駆動モジュール」だ。外観は自動車のストラットタイプの車軸と車輪のように見える。ドライブシャフトや駆動モーターは見当たらないが、インホイールモーターになっているので、スタンドアローンで走行が可能だ。


《中尾真二》
中尾真二

テクノロジージャーナリスト・ライター　 中尾真二

アスキー（現KADOKAWA）、オライリー・ジャパンの技術書籍の企画・編集を経て独立。現在はWebメディアを中心に取材・執筆活動を展開。インターネットは、商用解放される前の学術ネットワークの時代から利用し、ネットワーク、プログラミング、セキュリティについては企業研修講師もこなす。エレクトロニクス、コンピュータのバックグラウンドを活かし、自動車業界についてもテクノロジーを中心に取材活動を行う。

+　続きを読む

あわせて読みたい

特集

ジェイテクト

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

有料会員記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews