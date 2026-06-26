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EVバッテリー向け接着ソリューション、テサテープが展示…人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展2026横浜展で穴塞ぎシステムを説明する様子
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テサテープは、「人とくるまのテクノロジー展2026」の横浜展および名古屋展に出展し、EV（電気自動車）バッテリー向けの接着ソリューションや、粘着テープを用いた車体の開口部シーリング工程の自動化装置を紹介した。

テサテープ アジアパシフィック社代表取締役社長兼アジアパシフィック地域統括本部長のアンドレアス・グンネストランド氏は「自動車業界の電動化が進むなか、テサはEVバッテリー製造に向けた様々な粘着テープを提供している。生産効率の向上と品質の安定化を実現するため、貼り付け工程の自動化も見据えた接着ソリューションに注力している」と述べた。

■日本プラズマトリートとの共同展示

ブースでは、日本プラズマトリートと共同で実演展示を行った。ドイツに本社を置くプラズマトリートグループは、「Openair-Plasma」を中心に30年以上の実績を持つ大気圧プラズマ技術のリーディングカンパニーだ。

共同展示では、プラズマ表面処理による表面改質の効果を実演し、PEフォームテープを用いて処理の有無による接着強度の違いを比較した。自動車製造工程における接着品質の安定化とプライマーフリー化に向けたアプローチを紹介した。

■EVバッテリー製造を支える接着ソリューション

テサは、バッテリーセルの絶縁層形成に対応するセルラッピングテープを展示した。高電圧環境下での絶縁性向上に貢献する製品だ。

また、EVバッテリーパック向けシーリングテープ「tesa ACXplus Box Seal」も紹介した。バッテリーパックの筐体と蓋の間をシーリングし、水の侵入や腐食から内部を保護する。液体接着剤と異なり養生時間が不要なため、自動貼付工程への組み込みが容易で、検査やリワークのための再開封にも対応している。

■車体の穴塞ぎ工程を自動化する「tesa ProSeal」

カートリッジ式ホールカバーテープ自動貼付けシステム「tesa ProSeal」は、車体製造工程における穴塞ぎ工程の自動化を実現するソリューションだ。従来の樹脂プラグに代わりホールカバーテープをロボットが自動で貼り付けることで、生産性向上と作業負荷の低減に貢献する。

最大で80%の軽量化（1台あたり平均280g）にも寄与する。穴径や技術要求の異なる穴に対しても、ロボットがカートリッジを持ち替えることで柔軟にテープ材料を切り替えられる。

テサグループは約130年にわたり接着技術の研究開発を続け、現在7000種類を超える製品を世界100か国以上で展開している。テサテープは1964年に設立され、東京都港区に本社を置く。

《森脇稔》

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