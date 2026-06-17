ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東陽テクニカ、自動運転・NV計測など最新ソリューション紹介…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

東陽テクニカのブースイメージ
  • 東陽テクニカのブースイメージ
  • ハブダイナモメーター

東陽テクニカは6月17～19日、アイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

【画像全2枚】

同展は「新しい技術との融合で創る クルマとモビリティの未来」をテーマに開催される自動車技術展だ。DXで実現するクルマの進化、クルマを取り巻く社会・サービスの進化、モノづくりの進化という3つの視点から、最新の技術や取り組みが紹介される。

東陽テクニカのブースでは「開発初期段階から共に考えませんか～競争力へ導く、東陽テクニカです～」をテーマに、自動運転、NV（音振動）計測、状態監視、DX、サイバーセキュリティ対策、ソフトウェア開発支援の6つのカテゴリーでモビリティ開発を支援する最新の計測ソリューションを紹介する。

■自動運転分野

自動運転分野では、ロトテスト社製のハブダイナモメーター（模型展示）、東陽テクニカ製のVILS統合システム「DMTS」、スマート アイ社製の視線計測システム「Smart Eye Pro DXシステム」を展示する。

■NV計測分野

NV計測分野では、振動評価や乗り心地・快適性評価に活用できる米国PCBピエゾトロニクス社製の新製品として、高電圧絶縁小型ICP三軸加速度計「HV356A03」と静電容量型小型DC応答三軸加速度計「3753Aシリーズ」の2種を展示する。

そのほか、マイクロフラウン テクノロジーズ社製の音伝搬可視化システム「スキャン＆ペイント 3D」、ミュラー-BBM社製の騒音振動解析システム「PAK」、オロス社製の「O4 プラグアンドプレイ 4ch FFTアナライザ」も紹介する。

■その他の分野

状態監視分野では東陽テクニカ製の油中粒子計測器「PI-1000」、DX分野ではピーク ソリューション社・東陽テクニカ製のテスト管理アプリケーション「Peak Test Management Suite」、ソフトウェア開発支援分野ではパーフォース ソフトウェア社製のC/C++言語用ソースコード静的解析ツールを展示する。

なお、オンライン開催は7月1日（水）まで実施される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東陽テクニカ

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews