東陽テクニカ、自動運転・NV計測など最新ソリューション紹介…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

東陽テクニカは6月17～19日、アイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

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同展は「新しい技術との融合で創る クルマとモビリティの未来」をテーマに開催される自動車技術展だ。DXで実現するクルマの進化、クルマを取り巻く社会・サービスの進化、モノづくりの進化という3つの視点から、最新の技術や取り組みが紹介される。

東陽テクニカのブースでは「開発初期段階から共に考えませんか～競争力へ導く、東陽テクニカです～」をテーマに、自動運転、NV（音振動）計測、状態監視、DX、サイバーセキュリティ対策、ソフトウェア開発支援の6つのカテゴリーでモビリティ開発を支援する最新の計測ソリューションを紹介する。

■自動運転分野

自動運転分野では、ロトテスト社製のハブダイナモメーター（模型展示）、東陽テクニカ製のVILS統合システム「DMTS」、スマート アイ社製の視線計測システム「Smart Eye Pro DXシステム」を展示する。

■NV計測分野

NV計測分野では、振動評価や乗り心地・快適性評価に活用できる米国PCBピエゾトロニクス社製の新製品として、高電圧絶縁小型ICP三軸加速度計「HV356A03」と静電容量型小型DC応答三軸加速度計「3753Aシリーズ」の2種を展示する。

そのほか、マイクロフラウン テクノロジーズ社製の音伝搬可視化システム「スキャン＆ペイント 3D」、ミュラー-BBM社製の騒音振動解析システム「PAK」、オロス社製の「O4 プラグアンドプレイ 4ch FFTアナライザ」も紹介する。

■その他の分野

状態監視分野では東陽テクニカ製の油中粒子計測器「PI-1000」、DX分野ではピーク ソリューション社・東陽テクニカ製のテスト管理アプリケーション「Peak Test Management Suite」、ソフトウェア開発支援分野ではパーフォース ソフトウェア社製のC/C++言語用ソースコード静的解析ツールを展示する。

なお、オンライン開催は7月1日（水）まで実施される。