日産『エルグランド』新型、「AUTECH」や「VIP」などカスタム4モデルを発売、“おもてなし”力アップ

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、7月16日に発売した日産『エルグランド』新型をベースにしたカスタムカー4モデルを発表した。

【画像】日産『エルグランド』新型のカスタム4モデル

発売するのは「AUTECH（オーテック）」「AUTECH LINE（オーテックライン）」「VIP」「ステップタイプ」の4種類。「AUTECH」は8月上旬、その他3モデルは7月16日より日産の販売会社を通じて全国一斉に発売する。

◆フラッグシップモデルの『エルグランド AUTECH』

日産 エルグランド AUTECH

「AUTECH」は、プレミアムスポーティをコンセプトとするブランドのフラッグシップモデル。エルグランド AUTECHとしては2代目となる。

エクステリアには、NMCの本拠地である湘南・茅ヶ崎の海をモチーフにしたデザインを採用。海面の煌めきを表現したドットパターンのフロントグリルや、航跡波をモチーフにしたシグネチャーLED、白波をイメージしたメタル調フィニッシュパーツをボディ下部に装備する。専用18インチアルミホイールとともにスポーティさを演出している。

日産 エルグランド AUTECH

インテリアはブラック基調で、ブランドのアイコニックカラーであるブルーのステッチを随所に配置。シートとドアトリムには漣（さざなみ）からインスパイアされたキルティングデザインを施し、シート素材にはプレミアムナッパレザーを新たに採用した。

ボディカラーは、「AUTECH」専用の2トーン（ディープオーシャンブルー/ミッドナイトブラック）を含む全6種類をラインアップする。

ベース車は「G e-4ORCE」で、価格は824万7800円（税込）。

◆スタイリッシュなスポーティモデル「AUTECH LINE」

日産 エルグランド AUTECH LINE

「AUTECH LINE」は、クールでスタイリッシュなスポーティモデル。見た目のアップデートを中心としたライトなカスタムを特徴とし、ダークメタルグレーのフロントグリルや専用アルミホイール、メタル調フィニッシュのドアミラーを装備。シートはブラックで統一し、テーラーフィットを採用した。

グレードはX e-4ORCEをベースにした「AUTECH LINE e-4ORCE」（717万9700円）と、G e-4ORCEをベースにした「AUTECH LINE e-4ORCE “G-spec”」（778万4700円）の2種類を設定する（いずれも税込）。

◆上質な移動空間を追求した「VIP」

日産 エルグランド VIP

「VIP」は、ショーファーカーとしての上質な移動空間を追求したモデル。エクステリアにはダークメタルグレーのフロントグリルや専用18インチホイール（切削光輝）、VIP専用エンブレムを装備するほか、「ELGRAND VIP」のロゴを路面に映し出すウェルカムイルミネーションや照明機能付きオートステップを採用する。

インテリアはプレミアムナッパレザーシートを採用し、BOSE 22スピーカープレミアムサウンドシステムや15.6インチの後席専用モニター、読書灯なども標準装備する。

ベース車はG e-4ORCEで、価格は869万8800円（税込）。

◆“おもてなし”仕様として注目の「ステップタイプ」

日産 エルグランド ステップタイプ

「ステップタイプ」は、助手席と助手席側スライドドアの乗降者が同時に利用できるロングステップを採用したモデル。前後いずれのドア開閉とも連動してステップが展開・格納する。ステップ踏面と路面を照らすイルミネーションも装備し、暗所での乗降をサポートする。

路面・ロングステップ・キッキングプレート・車両フロアの段差寸法を極力均一化することで、スムースな乗り降りを実現した。プレミアムミニバンのおもてなし装備としても注目だ。

グレードはX e-4ORCE（714万6700円）、G e-4ORCE（782万8700円）、AUTECH LINE e-4ORCE（742万9400円）、AUTECH LINE e-4ORCE "G-spec"（803万4400円）の4種類を設定する。

全モデルとも駆動方式は4WD、エンジンはZR15DDTeとモーター（YM52-MM45）を組み合わせたe-4ORCEを採用する。