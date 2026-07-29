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日産『デイズ』、「ハイウェイスター アーバンクロム」と「ボレロ」を仕様変更…カスタム際立つ

・日産モータースポーツ＆カスタマイズが『デイズ』ベースの「ハイウェイスター アーバンクロム」と「ボレロ」を一部仕様変更し全国発売

・フロントカメラの水平画角拡大によりインテリジェント エマージェンシーブレーキの性能を向上、後席リマインダーやUSB Type-C電源ポートも標準装備に

・ハイウェイスター アーバンクロムにチタニウムグレー×ブラックルーフの専用2トーン、ボレロにブラックを新色として追加

日産デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」
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日産モータースポーツ＆カスタマイズは7月27日、軽自動車『デイズ』をベースにしたカスタムカー「ハイウェイスター アーバンクロム」（181万1700円から）、「ボレロ」（165万3300円から）を一部仕様変更し、発売した。

【画像】日産『デイズ』の「ハイウェイスター アーバンクロム」と「ボレロ」

日産デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」日産デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」

デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」は、さりげないこだわりでひと味違う上質感を演出する特別仕様車だ。

エクステリアは、ダーククロムのフロントグリルやバックドアフィニッシャーに加え、専用デザインの15インチアルミホイールやシルバードアミラーを組み合わせ、クールでスタイリッシュな印象を際立たせている。インテリアには柔らかな手触りと防水機能を備えたシートを採用し、上質な空間に仕上げた。

日産デイズ「ボレロ」日産デイズ「ボレロ」

デイズ「ボレロ」は、個性的でエレガントなスタイルを特徴とするカスタムカーだ。

専用2トーンカラーの車両ではルーフ・ドアハンドル・ドアミラーの色を統一し、単色ボディカラーの車両ではドアハンドルとミラーの色を揃えた。さらにホワイトの専用14インチアルミホイールを採用し、特別感のあるカラーコーディネーションを実現している。インテリアはベージュやピンク系の配色で、内外装ともに上質かつかわいらしいスタイリングに仕上げた。

今回の一部仕様変更では、フロントカメラの水平画角を拡大することで「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の性能を向上させ、安全性を高めた。また、荷物の置き忘れを防ぐ「後席リマインダー」とフロントの「USB Type-C電源ポート」を標準装備とし、使い勝手も向上している。最新の法規への適合も図った。

新色については、「ハイウェイスター アーバンクロム」にチタニウムグレーとブラックルーフを組み合わせた専用2トーンカラーを、「ボレロ」にはブラックをそれぞれ新たに設定した。

《森脇稔》

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