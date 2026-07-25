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日産『ノート』フルモデルチェンジへ、日産復活の切り札となるか？…土曜ニュースランキング

日産 ノート 次期型の予想CG
  • 日産 ノート 次期型の予想CG
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  • ホンダ エリシオン 後継ミニバンの予想CG
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  • スズキ アルトワークス 新型の予想CG
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  • ステップワゴン向け「リアゲートガーニッシュ」
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7月17～23日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、日産『ノート』次期型の開発動向に注目です。2027年でのフルモデルチェンジが予想されています。

1位） 次期『ノート』が日産復活の切り札となる？ 2027年登場へ、価格は約30万円上昇か（2026年07月19日公開）139 Pt.

日産の主力コンパクトカー『ノート』が、2027年にもフルモデルチェンジを実施する可能性が高まっている。次期型では、第3世代「e-POWER」の採用をはじめ、デザインや燃費性能、走行性能などの全面的な進化が期待される。
次期型では商品力のさらなる強化が求められる





2位） ホンダの最高級ミニバンが復活か？『エリシオン』後継でアルファードに挑む（2026年07月20日公開）129 Pt.

ホンダが、高級ミニバン市場への本格再参入を視野に、『オデッセイ』に次ぐ新たなフラッグシップモデルを検討しているとの情報がある。かつて販売していた『エリシオン』の実質的な後継モデルだ。
実現すれば、Lクラスミニバン市場に新たな選択肢をもたらす





3位） スズキ『アルトワークス』復活なるか!?　軽スポーツ復権への期待（2026年07月21日公開）108 Pt.

スズキが開発を進めているとみられる軽ハッチバック『アルト』次期型とともに、高性能モデル『アルトワークス』の復活に期待が集まっている。
軽さは最大の武器になる





4位） ホンダ『ステップワゴン』『WR-V』『フリード』をレトロ＆ワイルドに変身、ダムドが新カスタムパーツ4点を発売（2026年07月17日公開）66 Pt.

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが7月17日、ホンダ『ステップワゴン』『WR-V』『フリード』向けのカスタムパーツ計4点を一斉発売した。全国のホンダディーラーで展開するダムドのホンダカスタムコンプリートカーシリーズを補完する追加アイテムとして位置づけられている。
DIYでの取り付けにも対応





5位） 次期『GR86』は大転換！　トヨタが開発を主導、300ps級ハイブリッドFR誕生か？（2026年07月23日公開）57 Pt.

トヨタのFRスポーツカー『GR86』が、大きな転換期を迎えようとしている。現行モデルは2021年に登場した2代目で、スバルとの共同開発によって誕生した。問題は次期型だ。
次期型で最大の注目点は開発体制


《奥山 輝》

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