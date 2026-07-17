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ホンダ『ステップワゴン』『WR-V』『フリード』をレトロ＆ワイルドに変身、ダムドが新カスタムパーツ4点を発売

ステップワゴン向け「リアゲートガーニッシュ」
  • ステップワゴン向け「リアゲートガーニッシュ」
  • ステップワゴン向け「リアゲートガーニッシュ」
  • ステップワゴン向け「リアゲートガーニッシュ」
  • ステップワゴンのボディキット「RESONATOR（レゾネーター）」シリーズに対応
  • WR-V向け「デューリーマーカーマウント」、専用ホイール「COPERNIX（コペルニクス）」
  • WR-V向け「デューリーマーカーマウント」
  • WR-V向け専用ホイール「COPERNIX（コペルニクス）」
  • WR-V向け専用ホイール「COPERNIX（コペルニクス）」

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが7月17日、ホンダ『ステップワゴン』『WR-V』『フリード』向けのカスタムパーツ計4点を一斉発売した。全国のホンダディーラーで展開するダムドのホンダカスタムコンプリートカーシリーズを補完する追加アイテムとして位置づけられている。

【画像】ダムドの新カスタムパーツ

ステップワゴン向けには、アメリカンレトロスタイルのボディキット「RESONATOR（レゾネーター）」シリーズに対応する「リアゲートガーニッシュ」が追加された。立体的な凹み形状でRESONATORの文字が刻まれ、左右非対称の意匠も盛り込まれている。AES樹脂製で追加塗装が不要なほか、ホンダ純正エンブレムを取り外さずにそのまま上から装着できる設計となっており、DIYでの取り付けにも対応している。

WR-V向け「デューリーマーカーマウント」WR-V向け「デューリーマーカーマウント」

WR-V向けには2アイテムが用意されている。「デューリーマーカーマウント」は、アメリカ市場の大型トラック向け安全灯をイメージしたAES樹脂製パーツで、ダムドの「REVERB（リバーブ）」装着車だけでなく純正状態のWR-Vにも取り付け可能。ランプ部には1年保証付きのIPF社製マーカーランプが採用されており、走行中の常時点灯でも車検上問題のない光量に設定されている。ハーネスや配線カバーも付属する。

同じくWR-V向けの専用ホイール「COPERNIX（コペルニクス）」はスチールホイールをベースにディッシュホイールのレトロなデザインを採用。マットガンメタの半光沢仕上げで、WR-V専用サイズとされており、ホンダ純正ナットをそのまま流用できる。

フリード向け専用ホイール「amabile（アマービレ）」フリード向け専用ホイール「amabile（アマービレ）」

フリード向けの専用ホイール「amabile（アマービレ）」は、1980年代初頭のホンダ車を想起させるスチールホイール特有の曲面デザインが特徴。ダムドの「ISOLATOR（アイソレーター）」装着車はもちろん、フリード純正スタイルとの組み合わせにも対応しており、こちらもフリード専用サイズで純正ナットが流用可能となっている。

《ヤマブキデザイン》

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