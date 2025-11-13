ホンダ『WR-V』に「ADVエディション」、新グリルにオレンジアクセントが映える…インド発表

ホンダ・カーズ・インディア（HCIL）は、小型SUV『エレベイト』（日本名：『WR-V』）の新たなフラッグシップグレード「ADVエディション」を発表した。

【画像】ホンダ・エレベイト（WR-V）の「ADVエディション」（インド仕様）

同モデルは、アクティブで動的なライフスタイルを持つ若年層消費者をターゲットに開発された。エレベイトの力強いデザイン、i-VTECエンジンの性能、先進のホンダセンシング安全機能を組み合わせ、よりスポーティで独特な外観を実現している。

外観では、新しいアルファボールドプラスグリルを採用。これは、日本仕様のWR-Vにディーラーオプションで用意されているものと同デザインで、フロントフェイスにアグレッシブかつ洗練された印象を与える。グロッシーブラックのグリルにブラックサラウンド、ボンネットデカールにはボールドなオレンジハイライトを配し、道路上で印象的な存在感を演出する。

ブラックルーフレール、ORVM、アッパーグリルモールディング、ドアモールディング、ウィンドウベルトラインモールディング、シャークフィンアンテナ、ハンドルなど、すべてブラックで統一し外観の魅力を高めている。

フェンダーのADVエンブレム、オレンジフォグライトガーニッシュ、フロントドアのユニークなADVレタリングデカール、オレンジアクセント付きブラックアロイホイールなど、特徴的なタッチが際立つアピールを加えている。

インテリアは、オールブラックキャビンにボールドなオレンジステッチとアクセントを配し、フレッシュでプレミアムな雰囲気を演出。ブラックシートにはオレンジステッチとエンボス加工されたADVロゴを前後席に配置し、パーソナルでスタイリッシュなタッチを加えている。

ACノブ、ギアノブモールディング、ドアトリムのオレンジハイライトがキャビンに特別感を与える。インストルメントパネルには、ホンダ初となるADVテレインパターンバックライト照明付きインストルメントパネルガーニッシュを採用し、モダンで没入感のあるキャビン体験を創出している。

ADVエディションは、メテオロイドグレーメタリックとルナーシルバーメタリックの2色を用意し、シングルトーンとデュアルトーンの外装色オプションを提供する。

パワートレインには1.5L i-VTECガソリンエンジンを搭載し、6速マニュアルと7速CVT自動変速機（パドルシフター付き）を設定。大容量カーゴスペース、高い最低地上高、快適で広々としたインテリアを特徴とし、日常の通勤から長距離ドライブまで対応している。