ベトナム最大手ビングループ、インドで30億ドル投資へ…EV・都市開発など多分野で協力

ベトナム最大手の複合企業ビングループは、インド・テランガナ州政府と、30億ドル規模の投資に関する覚書(MOU)を締結したと発表した。

投資は段階的に実施され、同州における多分野エコシステムの構築を目指す。

今回のMOUに基づき、両者はスマート都市開発、電動モビリティソリューション、医療、教育、観光、再生可能エネルギー、充電インフラなど主要分野における戦略的機会を探る。対象となる土地は約2500ヘクタールで、電動タクシーサービスも含まれる。同州の社会経済発展と長期的な成長ビジョンの推進が全体的な目標となる。

電動モビリティ分野では、ビングループはテランガナ州においてビンファストの車両を使用したインド初の大規模電動タクシー車両とモビリティ・アズ・ア・サービスプラットフォームをGSMを通じて導入する計画だ。将来的にはEV製造に関連する機会も模索する可能性がある。

都市開発では、約1080ヘクタールの敷地に約20万人の居住者を想定したビンホームズ・スマートシティの大規模都市エリアを開発する計画だ。このプロジェクトは約1万人の雇用を創出する見込みで、低層・高層開発のバランスの取れた組み合わせ、国際水準のアメニティ、限定的な建築面積、持続可能な都市計画原則を特徴とする。

社会インフラでは、約70ヘクタールの計画地に重要施設を開発する提案がなされている。これにはビンスクールのK-12教育システム、ビンメックの国際水準の総合病院、V-グリーン電気自動車充電ネットワークが含まれる。

観光・エンターテインメント分野では、ビングループはビンワンダーズを通じて、約350ヘクタールにわたるテーマパーク、動物園、サファリを含む統合複合施設を開発し、テランガナ州の観光インフラを強化し大規模な雇用を創出することを目指す。

再生可能エネルギーでは、ビングループはビンエナーゴを通じて約500ヘクタールの敷地に500MWの太陽光発電所への投資を提案している。これにより都市部、工業地帯、電動モビリティエコシステム全体に安定したグリーン電力を供給する。

これらの取り組みに加えて、ビングループは地域連携を強化し都市空間開発能力を高めるための戦略的接続インフラの開発にも参加する提案をしている。

テランガナ州政府側は、各プロジェクトの土地割り当てのための特定と促進の支援、マスタープランニングとプロジェクト構築における調整、行政手続きの支援、必要な接続インフラを準備するための関連機関の動員を約束している。州政府はまた、既存の政策に沿ったインセンティブの適用を検討し、プロジェクトの進捗と効果を確保するため調査・実施段階を通じてビングループと緊密に協力する。

ビングループとテランガナ州のMOUは、テランガナ州の経済成長に直接貢献する大規模投資プロジェクトを実現するための基盤を確立するとともに、ベトナム企業の国際的プレゼンスを強化する。このパートナーシップはベトナムとインドの広範な経済関係も支援し、ビジネスコミュニティのより強固な結びつきを促進し、将来のより深い協力の機会を開く。

テランガナ州は人口約3850万人を擁するインドの主要州。南インドの主要なテクノロジー・経済センターとして、テランガナ州はダイナミックなビジネス環境と強力な開発ポテンシャル、特にソフトウェア分野において世界の投資家を惹きつけている。

ビングループはベトナム最大の民間複合企業で、産業・テクノロジー、不動産・サービス、インフラ、グリーンエネルギー、文化、社会的企業の6つの中核事業を展開し、「人々により良い生活を創造する」というビジョンを掲げている。

実績、規模、能力により、ビングループは着実にグローバル展開を進めている。同グループはタイム誌の「タイム世界最優良企業2025」の世界の1000社リストに選ばれ、持続可能性、イノベーション、グローバルインパクトにおける取り組みが評価された。

以前、ビングループはEVブランドのビンファストを通じてインド市場に参入し、プレミアム製品ポートフォリオとタミル・ナドゥ州の工場を展開している。ビンファストはまた、グリーンモビリティ革命をより身近にするという共通のビジョンのもと、インドで電動モビリティエコシステムを構築している。