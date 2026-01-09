ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキのインド生産が記録更新、2年連続で200万台突破の225万5000台に…2025年

スズキ・フロンクス（インド仕様）
  • スズキ・フロンクス（インド仕様）
  • スズキ・バレーノの「リーガルエディション」
  • スズキ ディザイア 新型
  • スズキ・エルティガ 改良新型

スズキのインド子会社のマルチスズキは、2025年の1年間に過去最高となる225万5000台超の車両を生産したと発表した。年間生産台数が200万台を超えるのは2年連続となる。

【画像】スズキの主要インド生産車

生産台数には国内販売向け、輸出向け、OEM供給分が含まれる。2025年の生産台数上位5車種は、『フロンクス』、『バレーノ』、『スイフト』、『ディザイア』、『エルティガ』だった。

マルチスズキの竹内寿志社長兼CEOは、「この記録的な生産は、従業員の献身とサプライヤーパートナーとの強力な連携の結果だ。高度な現地化により、世界クラスの品質を維持しながらこの規模を達成できた。これはインドの自動車製造エコシステムの強さと国際競争力を示している」と述べた。

マルチスズキは1983年にハリヤナ州グルガオンで操業を開始した。その後、グルガオン、マネサール、カルコダの各施設を展開し、最近ではグジャラート工場を統合した。現在、これらの最先端施設で17モデル、650以上のバリエーションを製造している。

同社は今後、国内需要の高まりと国際市場への対応のため、製造能力を年間400万台まで拡大する計画だ。これはインド政府の「メイク・イン・インディア」政策に沿った取り組みとなる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES