ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マレリとマザーソン、インドで新照明工場を開設…全幅2m級のランプ生産に対応

マレリとマザーソンがインドで新照明工場を開設
  • マレリとマザーソンがインドで新照明工場を開設

マレリは2月23日、合弁パートナーのマザーソンとともに、インド・グジャラート州サナンドに自動車用照明の新製造施設を開設した。

この新工場は、マレリ・マザーソン・ライティング・インディア(MMLI)合弁事業のインドにおける重要な拡大を示すものである。

MMLIのサナンドにおける2番目の工場となる新施設は、急速に成長するインドの乗用車市場からの需要増加に対応する。新工場は高性能な外装照明システムの供給に特化しており、MMLIはインド市場にいくつかの初となる照明技術を導入する。

例えば、車両の全幅にわたる一体型のエンドツーエンドランプを製造し、前後で約2mの長さにわたって印象的に均質な光のシグネチャーを作り出す。また、高さわずか17mmというインド最薄のヘッドランプモジュールも現地生産する。顧客の要求に応じて、アダプティブドライビングビーム(ADB)、ハイビームブースト、アンビエントライトの有無を選択できる構成が用意される。これらの革新により、車両デザインの新たなスタイリング機会が生まれるとともに、優れた性能と安全性のメリットがもたらされる。

新サナンド工場は、このような長い一体型照明要素を製造するよう設計されたインド初の施設。高トン数の射出成形機が設置され、建物構造は重い金型に対応できるよう設計されており、インドの照明工場では初めて導入される専用の天井クレーンによって支えられている。

持続可能性は施設開発の中核的な焦点となっている。工場には屋上太陽光発電設備が設置されており、オープンアクセス調達を通じて追加のグリーンエネルギーを確保する過程にある。企業の社会的責任へのコミットメントの一環として、MMLIは地域に1700本の植樹を行い、周辺コミュニティのCO2吸収に貢献している。

今回の新工場開設により、マレリのインドにおける拠点は16の生産施設と3つの研究開発センターに拡大した。確立されたパートナーシップ、強固な顧客関係、先進技術に支えられ、マレリは世界で最もダイナミックな自動車市場の一つで成長とイノベーションを推進する好位置にある。

主要な貢献者はMMLIで、マザーソンとの50対50の合弁事業であり、インド最大級の自動車照明サプライヤーの一つとして、急成長する乗用車セグメント向けに大量生産の先進照明ソリューションを提供している。4500人以上の従業員を擁し、プネ、サナンド、バワル、ノイダに8つの工場、プネにグローバルデザインセンター、試験ラボ、PCB生産施設、ノイダに独自の照明用金型室、ベンガルールに倉庫を運営している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マレリ

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES