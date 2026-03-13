ホーム プレミアム ビジネス 記事

ホンダがEV戦略を見直し…三部社長「複数シナリオがなかった」

ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン
  • 四輪事業を取り巻く環境変化
  • ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン
  • ホンダ0サルーン

ホンダ：本田技研工業は3月12日、事業環境の変化を踏まえた四輪電動化戦略の見直しの一環として、北米で生産を予定していたEV（電気自動車）3車種の開発および発売を中止すると発表した。

これに伴い、関連資産の減損などにより2026年3月期の連結業績に大きな損失が発生する見通しとなり、通期連結業績予想を修正した。会見には三部敏宏取締役代表執行役社長らが出席し、戦略見直しの背景と今後の方向性を説明した。


●EV3車種の開発・発売を中止

今回中止が決定したのは、EV『ホンダ0 SUV』、『ホンダ0サルーン』、およびアキュラ『RSX』の3車種。

ホンダはこれまで2050年のカーボンニュートラル実現に向け、長期的にはEVが最適解であると位置付け、電動化への投資を進めてきた。しかし、この数年間で事業環境は大きく変化したという。

三部社長は「米国では環境規制の緩和が進み、EV補助金が廃止されたことで市場成長のスピードが大きく鈍化した。いっぽう中国ではEV市場が拡大したものの、新興OEMの急速な商品投入や電動化・知能化の進展により競争が激化。ASEANでも新興メーカーの攻勢を受け、競争環境は厳しさを増している」と述べた。。

三部社長は今回の戦略判断について、「政策動向の変化に対応する柔軟性、言い換えれば複数シナリオのようなものを持って、戦略を修正しきれなかったことが反省すべき課題だ」と振り返った。

ジャパンモビリティショー2025

《高木啓》

あわせて読みたい

特集

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ホンダ 0（ゼロ）

インド

カーボンニュートラル

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES