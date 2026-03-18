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自動運転レベル4バス、ティアフォーといすゞがNVIDIAと共同開発へ

自動運転レベル4バスをティアフォーといすゞがNVIDIAと共同開発
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ティアフォーといすゞ自動車は3月17日、NVIDIAと共同で自動運転レベル4バスの実装に取り組むと発表した。

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いすゞの「エルガ」と「エルガEV」を使用し、レベル4対応車両の開発向けリファレンスプラットフォーム「NVIDIA DRIVE Hyperion」に基づき、高い安全性と性能の実現に不可欠な冗長性を確保する。車両にはNVIDIA DRIVE AGX ThorのSoCを搭載する。

本取り組みを通じて、自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」を活用したティアフォーのソフトウェアスタック、いすゞの高度なバス設計技術、NVIDIAのAIコンピューティングを統合し、公共交通に最適化された自動運転レベル4バスの実現を目指す。

米国サンノゼで3月16日から19日まで開催されている「NVIDIA GTC 2026」でNVIDIAの製品とソリューションを用いた自動運転に関する取り組みが取り上げられているように、ティアフォーといすゞはNVIDIAと協力し、安全で拡張性の高い自動運転サービスの社会実装を促進していく。

ティアフォー代表取締役執行役員CEOの加藤真平氏は「いすゞの卓越したエンジニアリングとNVIDIAの最先端のAIコンピューティングを掛け合わせることで、Autowareを基盤とした自動運転レベル4による公共交通の実現を推進する」とコメント。

いすゞ常務執行役員開発部門VPの佐藤浩至氏は「エルガおよびエルガEVにレベル4の自動運転技術を搭載することで、あらゆるニーズに応える多用途かつ持続可能なソリューションの提供が可能になる」と述べた。

NVIDIA Automotive Vice PresidentのRishi Dhall氏は「ティアフォーといすゞの拡張性に優れたソリューションは、公共交通サービスに求められる厳格な運用水準を満たしながら、日本の運転手不足という社会課題の解決に貢献している」とコメントしている。

《森脇稔》

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