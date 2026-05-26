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物理世界とAIが融合する産業の転換点---AWSが導くフィジカルAIの実装と未来

製造業界（フィジカルAI）におけるAWSの取り組みに関する記者勉強会
  • 製造業界（フィジカルAI）におけるAWSの取り組みに関する記者勉強会
  • アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社　自動車・製造事業統括本部　インダストリースペシャリスト&ソリューションズAPJ　本部長　川又俊一氏
  • アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社　自動車・製造事業統括本部　インダストリースペシャリストソリューションアーキテクト（製造業担当)山本直志氏
  • アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社　技術統括本部　ストラテジックエンタープライズ本部本部長　岡本京氏
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◆フィジカルAIがもたらす産業構造の根本的変革

産業界はいま、フィジカルAIの到来によって劇的な構造転換の渦中にある。フィジカルAIとは、ハードウェアとソフトウェアが知覚、理解、推論、学習を統合し、物理世界と直接相互作用するシステムを指す。

従来のデジタルAIがコーヒーの淹れ方を言葉で説明するにとどまるのに対し、フィジカルAIは実際にカップを認識し、持ち上げ、注ぐという物理的な行動を完結させることができる。この技術は、製造、物流、ヘルスケア、建設といった世界のGDPの多くを占める基幹産業に革新をもたらすと期待されている。

これまで産業現場を支えてきた従来のロボット工学は、高い精度と安定性を誇る一方で、事前にすべての動作を定義するプログラミングが必須であり、予期しない状況への対応が困難という限界があった。また、一つのラインを構築するためのティーチング作業には数週間から数ヶ月を要し、多品種少量生産が求められる現代の製造ニーズにおいて、その柔軟性の欠如が深刻な課題となっていた。対照的に、フィジカルAIは大量のデータからパターンを学習し、適応的な動作を自律的に判断することが可能である。例外的な状況においても学習パターンに基づいて自律判断を下せる点は、従来手法からの根本的な変化といえる。

◆技術の融合が加速させる「フィジカルAIの到来」

なぜ今、フィジカルAIが急速な進化を遂げているのか、その背景にはAIとロボティクスという二つの領域における構造変化の融合がある。

AIサイドでは、トランスフォーマーモデルがロボットの「脳」として機能し、自然言語の指示と視覚情報からロボットの行動を直接生成するVision-Language-Action（VLA）モデルが登場した。さらに、物理法則を理解して世界の次の状態を予測する「世界モデル」の進化により、仮想空間での学習を現実世界へ適用する際のギャップが劇的に縮小している。


《レスポンス編集部》

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