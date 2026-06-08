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ロボタクシープラットフォーム NVIDIA「DRIVE Hyperion」が展開拡大…Uber、Foxconn、VinFast、HUMAINが採用予定

NVIDIAのロボタクシープラットフォームDRIVE Hyperionが拡大 Uber・Foxconn・VinFast・HUMAINが展開予定
  • NVIDIAのロボタクシープラットフォームDRIVE Hyperionが拡大 Uber・Foxconn・VinFast・HUMAINが展開予定

NVIDIAは2026年6月1日（月）、台湾・台北で開催されたNVIDIA GTC Taipeiにおいて、NVIDIA DRIVE Hyperionロボタクシー対応プラットフォームのエコシステムの大幅な拡大を発表した。

Foxconn・VinFast・Uber・HUMAINの4社が参画し、アジア・欧州・中東でレベル4対応のロボタクシーフリートの構築と展開を加速する。

DRIVE Hyperionとは何か

NVIDIA DRIVE Hyperionは、フィジカルAI向けのNVIDIA Halosフルスタック安全システム上に構築されたレベル4対応プラットフォームだ。

NVIDIA DRIVE AGX車載コンピューティング、安全認証済みのNVIDIA DriveOSオペレーティングシステム上に構築されたHalos OS、マルチモーダルセンサースイート、NVIDIA DRIVE AVソフトウェアを統合している。

NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は「車両はロボットになりつつあり、ロボタクシーフリートは現実世界で安全に認識・リーズニング・運用できるAIインフラを必要とする。DRIVE Hyperionはロボタクシーを試験運用から大規模な日常の交通手段へと導く」と述べた。

各社の展開計画

Uber

Autobrainと連携し、今年後半にミュンヘンでDRIVE Hyperionを基盤としたロボタクシープログラムを開始予定だ。Autobrain のエージェント型AI自動運転ソフトウェアを統合し、グローバルなライドシェアネットワークへの組み込みを進める。

Foxconn

NVIDIAとの戦略的コラボレーションを拡大し、台湾・高雄を初期導入都市として2028年にロボタクシーサービスを開始する予定だ。

空港と市街地を結ぶ路線から始め、台湾の高速鉄道網と連携した路線へと拡大し、その後アジア全域への展開を計画している。

VinFast

Autobrainと協力し、DRIVE Hyperion上に構築されたレベル4車両を東南アジア市場へ投入する。VinFastの車両開発・製造能力とAutobrain の自動運転ソフトウェアスタックを組み合わせる。

HUMAIN

DRIVE Hyperion搭載のロボタクシーをサウジアラビアに導入し、中東全域でのレベル4対応自動運転輸送ソリューションの展開を支援する。

《ロボスタ編集部》

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