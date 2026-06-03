トヨタ『アルファード』一部改良、PHEVにZグレード追加…新色ニュートラルブラックも設定

トヨタ自動車は6月3日、ミニバン『アルファード』を一部改良し、発売した。

【画像】トヨタ・アルファード

PHEV・HEVのラインアップに新グレードを追加するとともに、商品力の強化を実施している。

■ZグレードにPHEVモデルを追加

ZグレードにPHEVモデルが追加された。主な標準装備として、225/55R19タイヤ＆19×7Jアルミホイール（シルバースパッタリング塗装）、本革巻き3本スポークステアリングホイール（本杢）を採用する。

アルファード・Zグレード（PHEVモデル）

セカンドシートにはエグゼクティブパワーシートを設定し、パワーリクライニング・パワーオットマン、快適温熱シート＋ベンチレーションシートを備える。

そのほか、左右独立ムーンルーフ（電動シェード＆挟み込み防止機能付）、14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）プラス10スピーカー、ルーフヘッドライニング（ウルトラスエード）、おくだけ充電、スムーズストップ＋ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）なども標準装備する。

充電インレットは普通充電と急速充電に対応し、外部給電機能（V2H）も備える。

■HEVに新Gグレードを設定

アルファード・Gグレード（HEVモデル）

HEVモデルに、充実した装備を持つGグレードが新たに設定された。3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付）、LEDクリアランスランプ、LEDフロントフォグランプを標準装備する。

フロントシートは運転席8ウェイパワーシートと助手席4ウェイパワーシートを採用。セカンドシートは7人乗りにリラックスキャプテンシート、8人乗りに6対4分割チップアップシートを設定し、いずれもファブリック＋合成皮革シート表皮を使用する。

14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）プラス10スピーカー、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）、パーキングサポートブレーキ（前後方静止物・後方接近車両・後方歩行者対応）も標準装備する。

■商品力の強化

新ボディカラー「ニュートラルブラック」を全グレードに設定した。エグゼクティブラウンジグレードでは内装加飾をブロンズスパッタリングに統一している。

18インチアルミホイールは質感を向上させ、225/60R18タイヤ＆18×7Jアルミホイール（ハイパークロームメタリック塗装）をZのガソリン・HEVに標準装備、Gにはメーカーオプションとして設定する。

また、周波数感応型ショックアブソーバーを全グレードに標準装備し、乗り心地を向上させた。