ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキの3列7人乗りSUV『XL7』、改良新型をインドネシアで発売…表情一新

・スズキのインドネシア子会社SIM社が、GIIAS 2026に合わせて3列シート7人乗りSUV「XL7」の改良新型を発売した。

・外観はフロントグリルやバンパーガーニッシュを刷新し、新色のアイスグレイッシュブルー×ブラックのツートーンカラーを上位グレードに設定した。

・上位グレードに360度ビューカメラとドライブレコーダーを新搭載し、1.5リットル K15Bエンジンとマイルドハイブリッド「SHVS」を継続採用している。

スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型
  • スズキ『XL7』改良新型

スズキのインドネシア子会社のスズキ・インドモービル・モーター（SIM社）は7月29日に開幕した「GAIKINDO Indonesia International Auto Show（GIIAS）2026」に合わせ、3列シート7人乗りSUV『XL7』の改良新型を発売した。

【画像】スズキ『XL7』改良新型

生産はSIM社のチカラン工場で行い、インドネシア国内での販売に加え、輸出も予定している。

スズキ『XL7』改良新型スズキ『XL7』改良新型

今回の改良新型では、新デザインのフロントグリルとフロントバンパーガーニッシュを採用し、力強さと存在感をさらに高めた。インテリアはインパネやドアトリムの加飾を一新し、上質で洗練された空間を演出している。

ボディカラーには、上位グレードに新色のアイスグレイッシュブルーとブラックを組み合わせたツートーンカラーを設定し、よりダイナミックなスタイリングとした。

安全装備面では、上位グレードに360度ビューカメラとドライブレコーダーを新たに搭載し、安全性能を強化している。

スズキ『XL7』改良新型スズキ『XL7』改良新型

パワートレインは、優れた燃費性能を発揮する1.5リットル K15Bエンジンを継続搭載。上・中位グレードにはスズキ独自のマイルドハイブリッドシステム「Smart Hybrid Vehicle by Suzuki（SHVS）」を組み合わせ、高い環境性能を維持している。

スズキは、ファミリー層を中心に3列シート車の需要が高く、SUV人気も高まっているインドネシア市場において、XL7の商品魅力度を向上させることで地域の顧客ニーズに応えていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews