スズキの3列7人乗りSUV『XL7』、改良新型をインドネシアで発売…表情一新

スズキのインドネシア子会社のスズキ・インドモービル・モーター（SIM社）は7月29日に開幕した「GAIKINDO Indonesia International Auto Show（GIIAS）2026」に合わせ、3列シート7人乗りSUV『XL7』の改良新型を発売した。

【画像】スズキ『XL7』改良新型

生産はSIM社のチカラン工場で行い、インドネシア国内での販売に加え、輸出も予定している。

スズキ『XL7』改良新型

今回の改良新型では、新デザインのフロントグリルとフロントバンパーガーニッシュを採用し、力強さと存在感をさらに高めた。インテリアはインパネやドアトリムの加飾を一新し、上質で洗練された空間を演出している。

ボディカラーには、上位グレードに新色のアイスグレイッシュブルーとブラックを組み合わせたツートーンカラーを設定し、よりダイナミックなスタイリングとした。

安全装備面では、上位グレードに360度ビューカメラとドライブレコーダーを新たに搭載し、安全性能を強化している。

スズキ『XL7』改良新型

パワートレインは、優れた燃費性能を発揮する1.5リットル K15Bエンジンを継続搭載。上・中位グレードにはスズキ独自のマイルドハイブリッドシステム「Smart Hybrid Vehicle by Suzuki（SHVS）」を組み合わせ、高い環境性能を維持している。

スズキは、ファミリー層を中心に3列シート車の需要が高く、SUV人気も高まっているインドネシア市場において、XL7の商品魅力度を向上させることで地域の顧客ニーズに応えていく。