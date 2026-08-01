「シフトレバー変えてるの気になる」スバル『BRZ』の改良にスバリスト興奮！ SNSでは「三眼アイサイト」にも注目

SUBARU（スバル）は7月30日、スポーツカー『BRZ』の改良モデルを発表した。注目はMT車で、「アイサイト」に初めて広角単眼カメラを採用したほか、新たなシフトレバー構造を導入している。このニュースにSNSでは、「シフトレバー変えてるの気になる」「アイサイト強化、これは良いニュース」など話題となっている。

【詳細画像】スバル BRZ 改良新型

BRZは、水平対向エンジンとFRレイアウトの組み合わせにより、低重心・コンパクトな特長を生かした走りを目指す。運転支援システム「アイサイト」も搭載し、走行性能と安心感の両立をうたう。

今回の改良では、「アイサイト」の機能強化で安全性能を向上させるとした。また、モータースポーツで培った知見を活用し、操作性も磨き上げた。

スバル BRZ 改良新型

MT車の「アイサイト」には、初めて広角単眼カメラを採用する。認識範囲を拡大したステレオカメラと組み合わせ、交差点における衝突回避サポートの作動範囲を拡充するという。

さらに、MT車ではスーパー耐久シリーズ参戦で得た知見を反映し、シフトレバー構造を採用。従来以上にスムーズなシフト操作を可能にしたとしている。

価格は337万7000円からだ。

スバル BRZ 改良新型

このニュースにX（旧Twitter）では、「ここにきてシフトレバーの変更とか来るんだ」「シフトレバー変えてるの気になるな」など、MT車のシフトレバー構造について多くのファンから関心が寄せられている。

また、「BRZのアイサイト三眼になったのか」「MT車にアイサイト強化、これは良いニュース」「ついに三眼カメラ搭載www 安心と愉しさ恐るべしw」などアイサイトの進化や、「純正ナビ楽ナビになってるってマ？ 普通に羨ましいゾ…」など、ナビゲーションの変更についても注目されていた。

このほかにも、「車体価格337万～からか 安くはないけどスポーツカーの金額として考えるとやっぱり安価な方なんだよね」「BRZはそう来たがGR86はどう来ますかね」「新型BRZ、試乗してみたいかも」「改良モデルもかっこいいな～ BRZの形綺麗で好き」「はぁ～BRZ欲しくなっちゃった」など、モデル末期とも言われるBRZだが、今回の改良で改めて注目が集まっている。

スバル BRZ STI Sport 改良新型