「これは売れそう」レクサス『RX』大幅改良か？ スクープ情報にSNSでは「どう変わるのか気になる」の声も

レクサスの主力SUV『RX』が、大幅改良に向けて開発を進めていることがわかった。今回の大幅改良は、RXの商品力を高めるだけでなく、レクサスがめざす次世代SUVの方向性を示すことになるはずだ。SNSでは、「これは売れそう」「次の改良でどう変わるのかな？気になる」など注目が集まっている。

【スクープ画像】レクサス RX 改良新型の予想CGとプロトタイプ

欧州で目撃された最新プロトタイプからは、フロントマスクを中心としたデザイン変更に加え、インテリア刷新の可能性もうかがえる。2022年に登場した現行5代目RXとしては、初の本格的な商品改良となる見込み。

◆最新のレクサスデザイン言語を採用か

レクサス RX 改良新型のプロトタイプ

今回目撃されたテストカーでは、フロントバンパーやグリル周辺に厳重なカモフラージュが施されていた。細部は確認できないものの、最新のレクサス車と共通するデザイン言語を採り入れる可能性が高い。

フロントマスクは、スピンドルボディをさらに進化させた新デザインとなり、グリルは大型化すると予想される。グリル上部のラインをヘッドライトと一体化することで、よりワイドで精悍な表情となる可能性がある。ヘッドライト内部のLEDシグネチャーも刷新され、最新世代のレクサス車に共通するシャープなデザインが採用されるとみられる。

◆本命はインテリアの刷新

今回の改良で最大の注目点となるのがインテリアだ。

入手した情報によると、コックピットは新型『ES』や、今後登場が見込まれる次期『NX』に近いデザインへ変更される可能性が高い。ダッシュボードやセンターコンソールを見直すほか、大型インフォテインメントディスプレイや最新世代ソフトウェアも採用されるだろう。

近年のレクサスはESや『RZ』でデジタル技術や操作系を刷新しており、RXにも同様の改良が施されれば、使い勝手や質感が向上する。

レクサス RX 改良新型のプロトタイプ

◆パワートレインは熟成へ

パワートレインは現行ラインアップを基本的に踏襲するとみられる。

2.4L直列4気筒ターボを搭載する「RX350」、2.5Lハイブリッドの「RX350h」、プラグインハイブリッドの「RX450h+」、2.4Lターボハイブリッドを搭載する「RX500h F SPORT Performance」が継続設定される見込みだ。

いっぽう、ハイブリッドシステムの制御や静粛性には改良が加えられると思われる。特にRX450h+では、システム最高出力を維持しながらEV走行距離の延伸など、商品力向上を意図したアップデートを期待して良い。

◆価格は800万円台からか

レクサス RX 改良新型の予想CG

価格は現行モデルより10万～40万円程度上昇するかもしれない。エントリーグレードでも800万円台からとなり、上級グレードでは1000万円に迫る価格帯となる。

正式発表の時期は、2026年後半から2027年前半が有力だ。

RXは世界市場でレクサスブランドを支える主力SUVであり、今回の改良では外観デザインの刷新に加え、最新世代のインテリアやデジタル技術を採り入れることで、商品力の向上が図られる。また、今後登場が予想される次期NXなど、新世代レクサス車との共通性も注目される。

◆SNSの反応は

X（旧Twitter）では、「レクサスRXの年次改良の情報きたあああ」「デザインがめっちゃイケメンになったな」「オーソドックスな感じに戻してきたか！いい感じ」「現行も完成度高いしあまり弄らなそうだけどどんな顔になるのかね」「これは売れそう」「次の改良でどう変わるのかな？気になる」などさまざまな意見が寄せられ話題になっている。