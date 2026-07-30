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ホンダ『アコード』を一部改良、ボディ同色パーツで上質に…595万1000円から

ホンダ・アコード
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ホンダは、セダンの『アコード』を一部改良し、7月31日に発売する。価格は595万1000円からだ。

【画像】ホンダ・アコード

アコードは1976年の初代発売以来、環境性能や走行性能、安全性などを追求して進化してきた。2026年に誕生50周年を迎える11代目では、伸びやかで流麗なデザインや、ホンダ独自の2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」、先進の全方位安全運転支援システム「Honda SENSING 360+」などを特徴としている。

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今回の一部改良では、フロントグリル周りやロアガーニッシュなどの外装デザインを見直し、上質感と存在感を高めた。

全タイプ共通の主な変更点は、サイドマーカーをクリアに、ヘッドライトガーニッシュをボディ同色に、ロアガーニッシュ（フロント／サイド／リア）をボディ同色化した。

上位グレードの「e:HEV Honda SENSING 360+」では、フロントグリルとシャークフィンアンテナをボディ同色化した。

また、「e:HEV Honda SENSING 360+」グレードには、高速道路や自動車専用道本線上の渋滞追従機能付ACCや車線維持支援システム（LKAS）を搭載している。

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ボディカラーは、キャニオンリバーブルー・メタリック、プラチナホワイト・パール、クリスタルブラック・パール、メテオロイドグレー・メタリックを用意する。

《森脇稔》

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