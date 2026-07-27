ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メルセデスベンツ、新型電動『Cクラス』生産開始…ハンガリー・ケチケメート工場を拡張

・メルセデス・ベンツがハンガリーのケチケメート工場を200haから440haに拡張し、新型全電動Cクラスの生産を開始した

・2022～2026年ビジネスプランの一環として約10億ユーロを投資し、ハンガリー最大の自動車生産拠点となる

・デジタルツインやAI活用など最先端の生産技術を導入し、新塗装工場ではCO2排出量を約80%削減する

メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型
  • メルセデスベンツ『Cクラス』新型

メルセデス・ベンツは、ハンガリーのケチケメート工場に新設した生産棟の開所式を行い、新型全電動『Cクラス』の生産を開始したと発表した。

【画像】メルセデスベンツ『Cクラス』新型

開所式にはハンガリーのペーテル・マジャール首相やイシュトヴァーン・カピターニー経済・エネルギー相も出席した。

今回の拡張により、工場の敷地面積は200haから440haへと拡大した。これによりケチケメートは、ハンガリー最大の自動車生産拠点となり、メルセデス・ベンツのグローバル生産ネットワークの中でも最大規模の拠点のひとつとなる。

メルセデス・ベンツは「2022～2026年ビジネスプラン」の一環として、総額約10億ユーロを投資。生産ネットワーク全体の競争力・効率性・将来性を持続的に強化する姿勢を示した。

新設棟には、ボディ工場と組み立てラインの2棟が含まれるほか、第2プレス工場、最新鋭の塗装工場、バッテリー組み立て施設も整備された。

■新型全電動Cクラスの生産開始とEV戦略

メルセデスベンツ『Cクラス』新型メルセデスベンツ『Cクラス』新型

ケチケメートでは今回、初めてバッテリー電気自動車（BEV）のコアモデルを生産する。工場では「ローカル・フォー・ローカル」戦略を推進し、『GLB』やCクラスEV向けのボディ部品や高品質な駆動用バッテリーを現地で生産する。

サプライチェーンを短縮することで、変動の激しい市場環境においても生産の柔軟性と安定性を高める。

既存棟では内燃機関車とBEVを同一ラインで柔軟に生産し、新設棟はBEV専用に最適化されている。これにより市場の需要変化に素早く対応できる体制を整えた。

ドイツ南部のラシュタット工場と同様に、ケチケメートはMMA（メルセデス・モジュラー・アーキテクチャー）欧州生産ネットワークの一翼を担う。将来的には電動『GLC』をブレーメン工場とケチケメート工場で需要に応じて生産できるようになる予定だ。また、次世代のよりコンパクトな『Gクラス』は、ケチケメートで独占的に生産される。

■デジタル技術とAIで生産効率を向上

メルセデスベンツ『Cクラス』新型メルセデスベンツ『Cクラス』新型

ケチケメートはメルセデス・ベンツのグローバル生産ネットワークの中でも最先端の拠点となった。デジタル生産エコシステム「MO360」を基盤に、生産・品質・サプライチェーンのデータを拠点横断で連携し、世界中の従業員が透明性をもってアクセスできる環境を整えた。

さらに、NVIDIAオムニバース上に組み立てホール全体の「デジタルファクトリーツイン（仮想工場）」を初めて構築した。これにより、実際の製造に先立って生産プロセスの計画・検証・最適化が可能となり、立ち上げ時のリスク低減や新モデル導入の柔軟性向上につながる。

AIを活用した「MO360ビジョンシステム」はカメラで車両の欠陥をリアルタイムに検出し、品質管理を支援する。また、車両OS「MB.OS」により、生産システムと車両ソフトウェアのさらなる連携を図る。

■サステナビリティへの取り組み

工場西側には24万平方mの太陽光発電パークを設置し、出力は27.4MWpを確保。新設棟の屋根に設置した太陽光パネルと合わせた総発電容量は42.3MWpとなり、年間エネルギー需要の約25%をまかなう。

新塗装工場では最適化されたプロセスにより、既存設備と比べてエネルギー消費を約20%削減し、CO2排出量を約80%削減する。水の効率利用や廃棄物削減への投資も行い、生産プロセス全体での資源保全を推進する。

■地域社会への貢献

現在5000人以上が働くケチケメート工場は、地域最大の雇用主でもある。メルセデス・ベンツ・マニュファクタリング・ハンガリー社は、メルセデス・ベンツ・アカデミー・ケチケメートやメルセデス・ベンツ・スクール、ノイマン・ヤーノシュ大学との連携、保育施設の整備など、人材育成と地域への根付きに積極的に投資している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ Cクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews