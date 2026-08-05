メルセデスAMG『GLE 63 S』改良新型、612馬力V8ツインターボ搭載…欧州受注開始

メルセデスAMGは、SUV『GLE』改良新型の高性能モデル「GLE 63 S 4MATIC+」の受注を欧州で開始した。ドイツ本国でのベース価格は14万2895ユーロからとなっている。

【画像】メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

■大幅改良されたV8ツインターボエンジン

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

新型モデルの核心は、大幅に進化した「M177 Evo」エンジンだ。4.0リッターV8ビターボエンジンには、新設計のフラットプレーンクランクシャフトが採用された。これにより回転質量が低減され、高回転域への到達性とレスポンスが向上している。

さらに、最適化された燃料噴射システム、新設計の吸排気ポート、改良された吸気カムシャフト、コンプレッサーホイールおよびターボチャージャーハウジングの改善が施された。これらにより、より精密なレスポンス、高い効率、そしてリニアな出力特性が実現している。また、世界標準でパティキュレートフィルターを装備した高度な排ガス後処理システムにより、現行の排ガス規制にも対応する。

エンジン出力は450kW（612hp）で、先代モデルと同等の最高出力を維持しつつ、より素早いレスポンスと幅広い回転域での力強い出力特性を実現した。最大トルクは850Nmで、2500～4500rpmの範囲で発生する。

さらに、統合スタータージェネレーター（ISG）2.0と48Vオンボード電気システムによるマイルドハイブリッド技術が、追加で17kW（23hp）の出力と205Nmのトルクを提供する。0-100km/h加速は3.9秒、電子制御による最高速度は280km/hに達する。

新設計のAMGパフォーマンスエキゾーストシステムは、AMG V8ならではのサウンドを奏でる。標準装備のフラップコントロールにより、コンフォートモードでは控えめに、スポーツ+モードでは力強く感情的なサウンドへと変化させることができる。

■シャープになったデザインと充実した装備

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

フロントエンドはAMG専用ラジエーターグリル、大型エアインテーク、専用LEDライトシグネチャーを採用し、存在感をさらに高めた。リアには、AMGパフォーマンスエキゾーストのツインテールパイプトリムとディフューザールックのフィニッシュが施されている。

エアサスペンションとアダプティブダンピングを組み合わせた「AMG RIDE CONTROL+」サスペンションを標準装備する。「トレイル」モードでは車高が55mm上昇し、「スポーツ」「スポーツ+」モードおよびコンフォートモードで120km/h以上では10mm低下する。

また、アクティブロールスタビライゼーションを実現する「AMG ACTIVE RIDE CONTROL」と、電子制御式AMGリアアクスルリミテッドスリップデフを標準装備。完全可変トルク配分のAMGパフォーマンス4MATIC+全輪駆動と、6つのAMG DYNAMIC SELECTドライブプログラムも備える。

メルセデスAMG GLE 63 S 4MATIC+クーペ 改良新型

ホイールは最大22インチのAMG鍛造ホイールを選択可能。インテリアはAMGパフォーマンスステアリングホイールのほか、エクスクルーシブナッパレザーやMANUFAKTURカスタマイズプログラムによる豊富な個性化オプションが用意されている。