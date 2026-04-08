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メルセデスベンツ『GLE』改良新型、「AMG 53」発表…48VマイルドハイブリッドとPHEVの2本立て

メルセデスAMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+
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メルセデスAMGは、改良新型メルセデスベンツ『GLE』の高性能モデル「GLE 53 4MATIC+」および「GLE 53 HYBRID 4MATIC+」を欧州で発表した。

【画像】メルセデスAMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+

2モデルはそれぞれ異なる電動化技術を採用しながら、スポーティな走行性能と高い効率性、そして優れたオフロード性能を両立するという共通の哲学のもとに開発された。

メルセデスAMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+メルセデスAMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+

■2種類のパワートレイン

「GLE 53 4MATIC+」は48V技術を採用し、エンジン出力330kW（449hp）に加え、統合スタータージェネレーター（ISG）による17kW（23hp）のブーストを発揮する。

「GLE 53 HYBRID 4MATIC+」はプラグインハイブリッドモデルで、同じエンジンに135kW（184hp）の電気モーターを組み合わせ、システム合計出力は430kW（585hp）、最大システムトルクは750Nmに達する。

■進化したM256 EVO直列6気筒エンジン

両モデルの核心となるのは、排気量3.0リットルの直列6気筒エンジン「M256 EVO」だ。最高出力330kW（449hp）、最大トルク600Nm（48V版はオーバーブースト時に10秒間640Nm）を発生する。

改良点として、新設計のシリンダーヘッドによる吸排気ポートの最適化、新型インテークカムシャフト、容量を拡大した新型インテークシステムなどが挙げられる。排気ターボチャージャーも最適化され、ブースト圧は1.5barに設定されている。

48V版の電動補助コンプレッサーは従来の5.0kWから7.5kWへと出力が向上し、スロットルレスポンスをさらに改善した。

第2世代のISGはトランスミッションベルハウジング内にコンパクトに収められ、17kW・205Nmの短時間ブーストや回生、ロードポイントシフト、静粛なエンジン再始動などのハイブリッド機能を担う。

このエンジンは次世代のEU7排ガス規制に対応しており、2027年11月より認証取得が予定されている。0-100km/h加速は4.9秒だ。

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■プラグインハイブリッドモデルの性能

GLE 53 HYBRID 4MATIC+は400V系のプラグインハイブリッドシステムを採用する。電気モーターは永久磁石式同期モーター（内部ロータータイプ）で、最大トルク480Nmを発進直後から発揮し、ターボラグを解消する。

0-100km/h加速は4.5秒で、先代より0.2秒短縮された。最高速度は電子制御により250km/hに制限されている。純電気走行は最高140km/hまで対応する。

WLTP基準のEV航続距離はSUVで88～91km、クーペで90～93kmを達成し、日常の多くの走行を電気のみでこなせる。充電は標準で11kW交流（AC）オンボードチャージャーを搭載し、オプションで60kW直流（DC）急速充電器も選択可能だ。DCでは充電残量10%から80%まで約20分で充電できる。

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■インテリアと個性化

車内はスポーティさと高級感を融合したデザインを採用する。ナッパレザーからMANUFAKTURナッパレザー（タルトゥーフォブラウン、カーマインレッド、ヨットブルー）まで4種類の革素材を標準装備する。

フラットボトムのAMGパフォーマンスステアリングホイールには、顧客の要望に応えてハプティックロッカーとローラーが復活した。革、カーボンファイバー、MICROCUTマイクロファイバーなど複数のリム素材から選択できる。

コックピットにはMB.OSオペレーティングシステムを搭載し、高解像度ディスプレイで走行情報を表示する。

MANUFAKTURプログラムでは、パタゴニアレッドメタリック、アイルランドミディアムグリーンメタリック、ミスティックブルーメタリックなどの専用カラーや、カーボントリム、最大22インチのAMGアルミホイールなど、幅広いカスタマイズが可能だ。

《森脇稔》

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