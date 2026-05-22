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メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型、3モーター1169馬力のEVに…V8サウンド再現モードも

・新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペはアキシャルフラックスモーター3基を搭載し、最高出力860kW（1169hp）を発揮。0-100km/hを2.1秒で加速する。

・AMG高性能電動バッテリーはF1技術を応用した直接冷却式円筒形セルを採用し、将来的にWLTP航続距離700km超を目指す設計となっている。

・最大600kWの急速充電に対応し、10分間で約460km分のエネルギーを充電可能。世界5規格の急速充電に対応する。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型
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メルセデスAMGは、新型メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』を発表した。革新的なドライブコンセプトを核に、卓越した走行性能と持続的なパワーを実現している。

【画像】メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型

■アキシャルフラックスモーター3基を搭載

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型

新型GT 4ドアクーペの中心にあるのは、アキシャルフラックスモーターと呼ばれる革新的な電動モーターだ。3基のモーターを搭載し、モデルによって600kWから860kWの出力を発揮する。

アキシャルフラックスモーターの基本原理は、2021年7月にメルセデスベンツの完全子会社となった英国の電動モーター専門企業「ヤサ（YASA）」が開発したものだ。従来の電動モーターと比べ、高い連続出力と高トルクを実現し、高負荷走行を繰り返し再現できる点が特長だ。

アキシャルフラックスモーターでは、電磁束がモーターの回転軸に平行に流れる。主要部品は薄いディスク状に設計されており、2つのローターがステーターをサンドイッチのように左右から挟む「H型配置」を採用している。フロントアクスルのモーターの幅は約9cm、リアアクスルの2基はそれぞれ約8cmと非常にコンパクトだ。

上位モデルの「GT 63 4ドアクーペ 4マティック+」は、AMGローンチコントロール時（バッテリー残量80%）のピーク出力が860kW（1169hp）に達する。「GT 55 4ドアクーペ 4マティック+」は600kW（816hp）を発揮する。なお、採用された「ハイパフォーマンス電動アーキテクチャー」は、技術的に1000kW超の出力にも対応できる設計となっている。

各アクスルにはモーターをまとめた「ハイパフォーマンス電動ドライブユニット（HP.EDU）」が搭載される。リアのHP.EDUには2基のアキシャルフラックスモーターとコンパクトな遊星歯車式変速機が一体化されており、水冷式炭化ケイ素（SiC）インバーターを2基使用する。モーターは最高1万3000rpmを超える回転数に達する。

フロントのHP.EDUには1基のアキシャルフラックスモーターと平歯車式変速機、液冷式SiCインバーターが収められ、最高1万5000rpmを超える。フロントモーターは追加パワーやトラクションが必要な場面のみ作動する「ブースターモーター」として機能する。低負荷時には「ディスコネクトユニット（DCU）」がミリ秒単位でフロントモーターを切り離し、不要な抵抗損失を低減して効率を高める。

■F1由来の技術を応用した「AMG高性能電動バッテリー」

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バッテリーは完全新開発の「AMG高性能電動バッテリー（AMG HP.EB）」を採用する。メルセデスAMGのハイパーカー、メルセデスAMG『ONE』での経験と、英国ブリックスワースにある「メルセデスAMG ハイパフォーマンスパワートレインズ（HPP）」の知見、そしてF1の性能哲学を融合させた。将来的にはWLTP航続距離700km超を目指す設計だ。

バッテリーセルは高さ105mm、直径26mmの細長い円筒形を採用。小さな直径によりセル中心部から表面までの距離が短くなり、負荷時に発生する熱を素早く効率的に放散できる。セルハウジングはレーザー溶接されたアルミ製で、従来のスチール製より大幅に軽量化されている。また、「フルタブ設計」により内部抵抗を大幅に低減し、極めて高い充放電性能を実現した。

採用されたセルの化学組成はNCMA（ニッケル・コバルト・マンガン・アルミニウム）系カソードとシリコン含有アノードの組み合わせで、セルレベルでのエネルギー密度は298Wh/kg超（732Wh/l超）を達成している。

■10分で約460km分を充電、世界5規格に対応

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充電性能も新たな基準を打ち立てた。新型GT 4ドアクーペは800アンペア超の充電電流に対応し、アルピトロニックの新型急速充電器など対応インフラでは最大600kWのピーク充電が可能だ。わずか10分で約460km分のエネルギーを充電でき、充電残量10%から80%までの充電は11分で完了する。

800Vと400Vの両方に対応しており、インフラが整っていない地域でも充電できる。また、欧州のCCS2、中国のGB/T、日本のチャデモ（CHAdeMO）、韓国のCCS1、米国のNACSと、世界5規格の急速充電に対応する。

■0-100km/h 2.1秒、最高速度300km/h

走行性能では、0-100km/hを2.1秒、0-200km/hを6.4秒でこなす。最高速度はオプションの「ドライバーズパッケージ」装着時に300km/hに達する。

さらに、V8エンジン好きのドライバーに向けた「AMGフォースS+」モードも用意される。このモードでは本物に近いV8サウンドを再現し、シミュレートされたギアチェンジ時のトラクション遮断など、触覚的な体験も提供する。

《森脇稔》

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