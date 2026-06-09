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メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 新型、1169馬力モーターで0-100km/h加速2.1秒…欧州受注開始

・量産電気自動車として初めてアキシャルフラックスモーターを採用し、システム最高出力860kW（1169hp）を実現

・0-100km/h加速2.1秒、最高速度300km/h（オプションのドライバーズパッケージ装着時）の圧倒的な動力性能

・600kWの急速充電に対応し、わずか10分で460km以上の航続距離を回復可能

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型
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メルセデスAMGは、新型メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』の受注を欧州で開始した。

【画像】メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型

販売開始時点では「AMG GT 63 4ドアクーペ」と「AMG GT 55 4ドアクーペ」の2グレードが選択可能だ。価格はAMG GT 55 4ドアクーペが15万4700ユーロから、AMG GT 63 4ドアクーペが19万6350ユーロからとなっている。

■量産EVとして初のアキシャルフラックスモーター採用

新型AMG GT 4ドアクーペの最大の特徴は、量産電気自動車として世界で初めて「アキシャルフラックスモーター」を採用した点だ。

リアアクスルに2基、フロントに1基の計3基の電動モーターを搭載し、システム最高出力は860kW（1169hp）に達する。高性能バッテリーコンセプトとの組み合わせにより、大出力を繰り返し発揮できる持続性能も実現している。

■圧倒的な加速性能と最高速度

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型

0-100km/h加速はわずか2.1秒、0-200km/h加速も6.4秒をマークする。最高速度はオプションの「ドライバーズパッケージ」装着時に300km/hに達する。

■10分で460km以上を充電

充電性能も際立っている。最大600kWの充電出力に対応しており、わずか10分で460km以上の航続距離を回復できる。充電残量10%から80%までの一般的な充電サイクルは11分で完了する。

■V8サウンドをEVで再現する「AMGFORCE S+」モード

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型

V8エンジン愛好家向けに「AMGFORCE S+」モードを搭載する。このモードでは、AMG V8特有のサウンドを高い再現度で演出するとともに、シミュレートされたギアチェンジ時のトラクション遮断による体感型の振動フィードバックも提供する。専用のドライバーディスプレイが高性能V8スポーツカーの感覚をさらに高める。

■AMGレースエンジニアとアクティブエアロダイナミクス

「AMGレースエンジニア」機能により、ドライバーは応答性・トラクション・コーナリング特性を細かく調整できる。また、アクティブエアロダイナミクス「AEROKINETICS」として、アンダーボディのベンチュリープレート2枚またはリアディフューザーをリアルタイムで制御し、走行状況に応じた最適なダウンフォースと効率を実現する。

《森脇稔》

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