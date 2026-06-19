ポルシェ『911 GT3』、日本限定30台の「アルティザンエディション」は江戸切子・藍染を融合…5357万円

ポルシェジャパンは、『911 GT3』の日本市場向け特別限定モデル「アルティザンエディション」の予約受注を全国のポルシェ正規販売店で開始した。

【画像】ポルシェ『911 GT3』の「アルティザンエディション」

このモデルはポルシェジャパン設立30周年を記念した特別仕様車で、生産台数は30台限定。仕様は左ハンドル・6速MTのみで、価格は5357万円だ。

ドイツ本社と連携し、ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーが手がけた初の日本限定モデルとなる。「真のラグジュアリーは細部に宿る」という思想のもと、911 GT3が持つサーキット由来の純粋なパフォーマンスに、江戸切子や藍染といった日本の伝統工芸のエッセンスを融合させた。

■ 510PSの自然吸気エンジンにマンタイキットを装着

搭載エンジンは4.0リッターの自然吸気水平対向6気筒で、最高出力510PS、最大トルク450Nmを発生する。

ポルシェ『911 GT3』の「アルティザンエディション」

さらに、マンタイキットを標準装着する。このキットには4ウェイ調整式コイルオーバーサスペンション、高性能ブレーキパッド、ステンレスメッシュブレーキラインが含まれる。空力パッケージとしては、フロントリップ・フラップ、カーボン製エアロディスク、リアディフューザー、大型エンドプレート付きの強化カーボン製リアウイングが装備され、高速域でのダウンフォースと安定性を大幅に高める。

このセットアップは、フラハトとメウスパスでの数十年にわたるレース活動の経験を礎としており、日本のサーキットで究極のパフォーマンスを求めるエンスージアストのために最適化されている。

■ 江戸切子・藍染からインスピレーションを得たデザイン

エクステリアはホワイトを基調とし、クラブブルーのペイント・トゥ・サンプルで仕上げられている。藍染と深く結びつく「ジャパンブルー」をイメージした淡いブルーのアクセントも加えられた。グラデーションのサイドカラーリングは空気と時間の流れを象徴し、マンタイの象徴的なレーシングカー「グレロ」のカラーリングと視覚的に調和しながら、車両の空力的なフォルムを強調する。

フロントフェンダーと左リアサイドには「GT3」の文字が大きく配され、997型の「GT3 RS」を彷彿とさせる。両Bピラーには「GT3 Artisan Edition」バッジが付く。また、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京の建築と同じく江戸切子のデザインを採用している点も特徴だ。

ポルシェ『911 GT3』の「アルティザンエディション」

マンタイのカーボン製エアロディスクは、1980年代のレーシングカーのターボファンホイールカバーと江戸切子の幾何学模様を組み合わせた特注デザインで、機能的な空力性能と職人技を融合させている。各モデルのリアスポイラー下部には「Engineered in Flacht, Sharpened in Meuspath, Built for Japan.」の文字が手書きされている。

■ 藍染からインスピレーションを得たインテリア

ポルシェ『911 GT3』の「アルティザンエディション」

インテリアはブラックレザーとレーステックスを組み合わせ、ホワイトとスピードブルーのツートンカラーのステッチが施されている。特注のスポーツバケットシートはホワイトからクラブブルーへとグラデーションするデザインで、ヘッドレストにはホワイトの「GT3」ロゴとスピードブルーの江戸切子模様が入る。

GTステアリングホイールにはレッドのボタンが付いたホワイトのドライブモードセレクターを採用。これは日本の国旗へのさりげないオマージュとなっている。ヴァイザッハパッケージのインテリアも装備され、グラブハンドル付きの軽量カーボンドアパネルやスチール製ロールケージなどが含まれる。